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Najteži dan za rusku vojsku od početka invazije na Ukrajinu nadmašen je samo nedelju dana kasnije. Rusija je 1. novembra pretrpela rekordne gubitke od 2.500 poginulih i ranjenih vojnika. Međutim, taj rekord potrajao je svega sedam dana. Do 8. novembra dnevni gubici porasli su na čak 2.980 vojnika, prema podacima koje je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine objavio narednog jutra.

Ruski gubici obaraju sve rekorde

Koliko je rekorda oboreno kada je reč o gubicima ruske vojske?

Svakog dana od početka novembra prijavljeni ruski gubici u ljudstvu premašivali su 2.000 vojnika, što predstavlja nezabeležen niz od osam uzastopnih dana.

- 30. oktobar: 1.670 vojnika

- 31. oktobar: 2.100 vojnika

- 1. novembar: 2.500 vojnika

- 2. novembar: 2.060 vojnika

- 3. novembar: 2.180 vojnika

- 4. novembar: 2.380 vojnika

- 5. novembar: 2.440 vojnika

- 6. novembar: 2.280 vojnika

- 7. novembar: 2.290 vojnika

- 8. novembar: 2.980 vojnika

Za samo deset dana Rusija je izgubila gotovo 23.000 vojnika, poginulih i ranjenih, prema podacima ukrajinskog Generalštaba. Poređenja radi, prijavljeni ruski gubici tokom čitave 2022. godine iznosili su 106.720 vojnika.

Rast broja žrtava postao je jedno od glavnih obeležja ruske jesenje ofanzive 2026. godine. U septembru su ruski gubici u ljudstvu dostigli 46.230 vojnika. U oktobru su prvi put premašili 50.000, dostigavši rekordnih 54.400.

Kada se tome dodaju podaci za prvih osam dana novembra, prijavljeni ruski gubici od početka septembra približavaju se brojci od 120.000 vojnika, što je više nego tokom čitave 2022. godine.

Ukrajinske Snage bespilotnih sistema (USF) takođe beleže sličan trend, prijavljujući sve veće gubitke ruskog ljudstva:

- 23. oktobar: 701 poginuli ili ranjeni vojnik

- 1. novembar: 708 vojnika

- 5. novembar: 751 vojnik

- 8. novembar: 801 vojnik

U ukrajinskim Snagama bespilotnih sistema očekuju da će do kraja novembra njihove jedinice svakodnevno nanositi ruskoj vojsci gubitke od više od 1.000 poginulih i ranjenih vojnika.

1/12 Vidi galeriju Ukrajina Rusija rat u Ukrajini Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOU/STATE EMERGENCY SERVICE, SERGEY KOZLOV/EPA

Tajna mobilizacija u Rusiji

Povećanje ruskih gubitaka povezano je i sa spremnošću Kremlja da šalje sve veći broj vojnika u borbu kako bi ostvario svoje vojne ciljeve, pre svega zauzimanje čitave Donjecke oblasti.

Ipak, početkom novembra 2026. godine tempo ruskog teritorijalnog napredovanja usporio je gotovo četiri puta u poređenju sa 2025. godinom.

Ruske snage uspele su da zauzmu manje od 1.000 kvadratnih kilometara teritorije, odnosno približno 0,2 odsto površine Ukrajine. To se dogodilo uprkos tome što je Rusija za manje od godinu dana izgubila više od 350.000 poginulih i ranjenih vojnika, dok su ukupni gubici u ljudstvu od početka invazije premašili 1,5 miliona.

Rusija uspeva da šalje dodatne snage na front zahvaljujući prikrivenoj mobilizaciji. Kako bi izbegao izazivanje društvenih tenzija, Kremlj se uzdržava od zvaničnog proglašenja opšte mobilizacije.

Međutim, prema izveštajima ruskih medija, napori vlasti da regrutuju nove vojnike dodatno su intenzivirani. Umesto oslanjanja na sve veće finansijske podsticaje, vlasti sve češće pribegavaju prinudnim metodama regrutacije kako bi primorale građane na vojnu službu.

Prema procenama ukrajinskih i međunarodnih obaveštajnih službi, dodatni ruski mobilizacioni planovi mogli bi da obuhvate regrutovanje do 300.000 vojnika tokom 2026. godine i još toliko tokom 2027.

Moskva, po svemu sudeći, smatra da je to jedini održiv način da poveća pritisak duž ukrajinskog fronta i pokuša da ostvari makar minimalne teritorijalne ciljeve.

Ukrajinska odbrana usporava rusku ofanzivu

Istovremeno, ukrajinska strategija aktivne odbrane ne samo da ometa ruske ofanzivne operacije već pokazuje i sposobnost ukrajinskih snaga da izvode sopstvene protivnapade.

Ruske prolećne, letnje i jesenje ofanzive nisu donele značajnije rezultate. Ukrajina je uspela da povrati kontrolu nad do 1.000 kvadratnih kilometara teritorije, sprovede operaciju "Vivaldi" u Donjeckoj oblasti i zadrži i učvrsti položaje oko Kupjanska u Harkovskoj oblasti.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Ukrajinske snage takođe drže odbrambene položaje oko Guljajpolja u Zaporoškoj oblasti i na Dobropoljskom pravcu u Donjeckoj oblasti.

Istovremeno, grad Konstantinovka i dalje nije pod ruskom kontrolom, uprkos gotovo godinu dana neprekidnih borbi.

Sa druge strane, nastavak ruskih ofanzivnih operacija i ogroman vojni budžet predviđen za 2027. godinu ukazuju na to da ruski predsednik Vladimir Putin ne namerava da okonča rat, već planira nastavak borbenih dejstava.