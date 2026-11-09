TEK U JUNU 2028. GODINE Sudija doneo dugo iščekivanu odluku o datumu suđenja za ubistvo Čarlija Kirka
- Sudija Toni Graf odredio je da suđenje Tajleru Robinsonu za ubistvo Čarlija Kirka počne 21. juna 2028. i da traje 105 dana.
- Tužilaštvo je tražilo početak u januaru 2028. ili ranije, dok je odbrana predlagala kraj 2029. zbog obimne dokumentacije.
- Robinson se izjasnio da nije kriv, a tužioci najavljuju da će tražiti smrtnu kaznu.
Sudija Toni Graf iz Jute doneo je danas dugo iščekivanu odluku o datumu suđenja Tajleru Robinsonu, optuženom za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, odredivši da bude održano u junu 2028. nakon što su tužilaštvo i odbrana predložili značajno različite datume za početak suđenja.
Graf je izjavio da će suđenje Robinsonu početi 21. juna 2028. godine, a za sam proces predviđeno je 105 dana, preneo je Foks njuz.
Robinson (22) je optužen da je 10. septembra 2025. godine ubio 31-godišnjeg Kirka tokom skupa na Univerzitetu Juta veli, pucajući na njega iz lovačke puške sa krova zgrade na suprotnoj strani univerzitetskog dvorišta.
Tužioci okruga Juta su u sudskim podnescima i usmenim izlaganjima predložili 31. januar 2028. kao poželjan datum, uz napomenu da bi mogli da budu spremni i u oktobru 2027. godine.
Tužioci su ranije rekli da nameravaju da traže smrtnu kaznu za Robinsona, podseća CNN.
Robinson se u septembru izjasnio da nije kriv po optužbama, nakon dugog preliminarnog ročišta u julu.
Njegov tim odbrane predložio je kraj 2029. godine kao okvirni termin za početak suđenja.
Jedna od advokata odbrane Stasi Viser, izjavila je na ročištu u oktobru da je vremenski okvir koji predlaže tužilaštvo “nepraktičan“ zbog obimne dokumentacije koju je potrebno pregledati.
Sud takođe nastoji da u saradnji sa obema stranama izbegne određivanje datuma koji bi se poklapao sa suđenjima u drugim predmetima u kojima su ovi advokati već angažovani.
Tempo odvijanja ovog slučaja naišao je na kritike čak i predsednika Donalda Trampa, koji je na svojoj platformi “Truth Social” napisao da sudija obavlja “užasno loš posao” u vođenju postupka, prenosi Foks njuz.
''Ovaj slučaj bi trebalo da bude okončan u roku od mesec dana, a ne za tri godine. Sudija skrnavi uspomenu na velikog Čarlija Kirka, dok mu treba čitava večnost da postavi pitanja na koja ljudi već znaju odgovore. Cela zemlja ismeva njega i naš 'pravni’ sistem''', napisao je Tramp.
Kurir.rs/Tanjug