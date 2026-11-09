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Sudija Toni Graf iz Jute doneo je danas dugo iščekivanu odluku o datumu suđenja Tajleru Robinsonu, optuženom za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, odredivši da bude održano u junu 2028. nakon što su tužilaštvo i odbrana predložili značajno različite datume za početak suđenja.

Graf je izjavio da će suđenje Robinsonu početi 21. juna 2028. godine, a za sam proces predviđeno je 105 dana, preneo je Foks njuz.

Robinson (22) je optužen da je 10. septembra 2025. godine ubio 31-godišnjeg Kirka tokom skupa na Univerzitetu Juta veli, pucajući na njega iz lovačke puške sa krova zgrade na suprotnoj strani univerzitetskog dvorišta.

Tužioci okruga Juta su u sudskim podnescima i usmenim izlaganjima predložili 31. januar 2028. kao poželjan datum, uz napomenu da bi mogli da budu spremni i u oktobru 2027. godine.

Tužioci su ranije rekli da nameravaju da traže smrtnu kaznu za Robinsona, podseća CNN.

Robinson se u septembru izjasnio da nije kriv po optužbama, nakon dugog preliminarnog ročišta u julu.

Njegov tim odbrane predložio je kraj 2029. godine kao okvirni termin za početak suđenja.

Jedna od advokata odbrane Stasi Viser, izjavila je na ročištu u oktobru da je vremenski okvir koji predlaže tužilaštvo “nepraktičan“ zbog obimne dokumentacije koju je potrebno pregledati.

Sud takođe nastoji da u saradnji sa obema stranama izbegne određivanje datuma koji bi se poklapao sa suđenjima u drugim predmetima u kojima su ovi advokati već angažovani.

Tempo odvijanja ovog slučaja naišao je na kritike čak i predsednika Donalda Trampa, koji je na svojoj platformi “Truth Social” napisao da sudija obavlja “užasno loš posao” u vođenju postupka, prenosi Foks njuz.

''Ovaj slučaj bi trebalo da bude okončan u roku od mesec dana, a ne za tri godine. Sudija skrnavi uspomenu na velikog Čarlija Kirka, dok mu treba čitava večnost da postavi pitanja na koja ljudi već znaju odgovore. Cela zemlja ismeva njega i naš 'pravni’ sistem''', napisao je Tramp.