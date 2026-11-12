Slušaj vest

Demokratska Republika Kongo osudila je 66 vojnika na smrt zbog kukavičluka, pobune i nepoštovanja naređenja. Četiri druga su oslobođena na suđenju, dok je jedan osuđen na deset godina zatvora. Vojska kaže da je suđenje deo plana za poboljšanje discipline među trupama koje se bore protiv pobunjenika i raznih oružanih grupa na istoku zemlje.

Borbe besne u istočnom delu DR Konga decenijama, a najznačajnije poslednjih godina između vladine vojske i koalicije pobunjeničkih snaga koju predvodi grupa M23. Opšte je prihvaćeno da Ruanda pruža finansijsku i drugu podršku M23, zbog čega DR Kongo redovno optužuje svog suseda za agresiju.

DR Kongo, nekada poznat kao Zair, bio je poprište velikog rata 1990-ih koji su analitičari nazvali "afrički svetski rat" zbog velikog broja uključenih zemalja. Zemlja je bogata retkim mineralima i materijalima.

Vojnici osuđeni na smrt navodno su uhapšeni 20. oktobra u istočnom gradu Valikale i osuđeni su za napuštanje svojih položaja i bekstvo tokom borbe sa pobunjenicima. Sličnu presudu je prošlog meseca doneo drugi sud u Demokratskoj Republici Kongo, koji je 27 vojnika osudio na smrt, takođe zbog kukavičluka, odnosno dezerterstva, tokom bitke sa pobunjenicima.

Vojsku godinama muči nedisciplina i neprofesionalizam, dok vojnici kritikuju generale zbog loše opreme i niskih plata. Zemlja je pre dve godine ukinula moratorijum na smrtnu kaznu, navodno zbog "izdajnika" u vojsci. U to vreme, vlada je saopštila da će oni koji se pridruže pobunjeničkim grupama da bi se borili protiv države ili počine izdaju i ratne zločine takođe biti osuđeni na najstrožu kaznu.