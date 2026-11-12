Slušaj vest

Više desetina hiljada ljudi okupile su se danas u Varšavi na tradicionalnom Maršu nezavisnosti povodom 108. godišnjice obnove nezavisnosti Poljske, a u koloni je učestvovao i predsednik te zemlje Karol Navrocki, dok su policijske snage bile u stanju pojačane pripravnosti zbog nedavnih smrtonosnih pucnjava u Krakovu i političkih tenzija u zemlji.

Marš se tradicionalno održava 11. novembra, na dan kada Poljska obeležava povratak nezavisnosti 1918. godine, nakon 123 godine podeljenosti između Rusije, Pruske i Austrije.

Učesnici su nosili poljske zastave i bili odeveni u nacionalne boje, crvenu i belu, dok su tokom skupa uzvikivali parole "Slava velikoj Poljskoj", "Čast i slava herojima", kao i ovogodišnji slogan marša "Poljak u Poljskoj - heroj".

Predsednik Navrocki predvodio je kolonu i fotografisao se sa učesnicima, a napustio je marš nakon što su demonstranti prešli most preko Visle i približili se Nacionalnom stadionu, prenosi poljska novinska agencija PAP.

Premijer Poljske Donald Tusk je povodom državnog praznika pozvao na nacionalno jedinstvo, poručivši da, uprkos teškim danima kroz koje je zemlja prošla, 11. novembar treba da bude dan kada su "sva srca belo-crvena".

Gradonačelnik Varšave Rafal Tšaskovski izjavio je da su pojedini učesnici prekršili zabranu upotrebe pirotehnike, ali da je skup u celini protekao mirno.

Policija je saopštila da je spremna da obezbedi skup i da je uhapsila osam osoba zbog objavljivanja informacija za koje se sumnja da su imale za cilj stvaranje atmosfere straha.

Učesnicima je bilo zabranjeno nošenje oružja, a na pojedinim ulicama u centru grada postavljene su betonske barijere.

Varšava je pod pojačanim merama bezbednosti nakon smrtonosne pucnjave u Krakovu, drugom najvećem gradu u Poljskoj, u kojoj je u subotu ubijeno šest, a ranjeno 15 osoba.

Ovogodišnji marš održan je i u jeku političkog sukoba između vlade premijera Donalda Tuska i opozicije oko Ustavnog suda, čiji je legitimitet osporavan zbog spornih imenovanja sudija tokom prethodnih vlada desnice.

Vladajuća koalicija tvrdi da želi da ispravi političke reforme i imenovanja koja smatra suprotnim demokratskim standardima, dok opozicija optužuje Tuska za podrivanje ustavnog poretka.