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DRAMATIČNE SCENE: U Njujorku se srušila trospratnica, poginula najmanje jedna osoba, povređeno 9 (VIDEO)
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Najmanje jedna osoba je poginula, devet osoba je povređeno, od čega dve teško, nakon što se danas popodne srušila trospratna zgrada u Bruklinu, izjavio je zvaničnik vatrogasne službe Njujorka.
Do urušavanja je došlo na mestu gde su se izvodili građevinski radovi u stambenom naselju Fletbuš, u južnom delu Bruklina, preneo je portal Abc7ny.
Zvaničnici vatrogasne službe navode da su povređena četiri građevinska radnika, od kojih se najmanje jedan nalazi u kritičnom stanju.
U toku je potraga za eventualno zarobljenim osobama.
Prema navodima Vatrogasne službe, incident je prijavljen oko 16 časova po lokalnom vremenu.
Kurir.rs/Tanjug
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