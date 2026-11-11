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Najmanje jedna osoba je poginula, devet osoba je povređeno, od čega dve teško, nakon što se danas popodne srušila trospratna zgrada u Bruklinu, izjavio je zvaničnik vatrogasne službe Njujorka.

Do urušavanja je došlo na mestu gde su se izvodili građevinski radovi u stambenom naselju Fletbuš, u južnom delu Bruklina, preneo je portal Abc7ny.

Zvaničnici vatrogasne službe navode da su povređena četiri građevinska radnika, od kojih se najmanje jedan nalazi u kritičnom stanju.

U toku je potraga za eventualno zarobljenim osobama.

Prema navodima Vatrogasne službe, incident je prijavljen oko 16 časova po lokalnom vremenu.

Kurir.rs/Tanjug

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