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Američki ministar rata Pit Hegset, njegova supruga Dženifer i članovi njegovog tima opomenuti su danas na Nacionalnom groblju Arlington u Virdžiniji, kada ih je vojnik koji čuva Grobnicu neznanog vojnika pozvao da poštuju tišinu i dostojanstvo tog memorijalnog mesta.

Hegset i članovi njegove pratnje fotografisali su se, razgovarali i smejali ispred spomen-obeležja posvećenog neidentifikovanim američkim vojnicima poginulim u borbama, kada je stražar glasno upozorio prisutne da moraju da poštuju pravila ponašanja.
"Svi posetioci dužni su da u svakom trenutku održavaju atmosferu tišine i poštovanja", uzviknuo je vojnik, navodi NBC Njuz.
Hegset se nije osvrnuo na opomenu, već je nastavio da se penje uz stepenice.

Incident se dogodio tokom obeležavanja Dana veterana, kojem je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, koji je položio venac u čast poginulih pripadnika oružanih snaga.

Prema navodima američkih medija, Hegset je u trenutku incidenta bio u društvu supruge, šefa kabineta Rikija Burije, zamenika šefa kabineta Patrika Vivera i višeg savetnika i zamenice pomoćnika ministra Tami Radabo.

Portparol Pentagona Šon Parnel izjavio je da su Hegset i Ministarstvo odbrane uvek iskazivali poštovanje prema žrtvi američkih vojnika.

"Tokom obeležavanja ovog svečanog dana, vojnik je ispravno i s poštovanjem podsetio sve prisutne na obavezu primerenog ponašanja", naveo je Parnel u saopštenju.

Kurir.rs/Tanjug

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