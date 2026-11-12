U GRČKOJ ODRŽAN PROTEST ZBOG STAMBENE KRIZE: Građani traže zaustavljanje skupih kirija i licitacija
- U centru Atine održana je protestna šetnja zbog stambene krize, uz zahtev da se zaustave skupe kirije i licitacije.
- Na skupu su učestvovali stotine građana, sindikati, studenti i organizacije civilnog društva, uz poruku da je potrebno pristupačno stanovanje za sve.
U centru Atine danas je održana protestna šetnjauz učešće stotina građana, kolektiva i udruženja, sa centralnim zahtevom zaštite prava na stanovanje i zaustavljanja skupih kirija i licitacija.
Stotine ljudi okupilo se na trgu Klaftmonos u centru grada kako bi skrenulo pažnju na rast cena stanova i probleme sa kojima se suočavaju stanari, prenosi portal Skai.
Demonstracije, u kojima su učestvovali sindikati, studentske grupe i razne organizacije civilnog društva, zahtevale su pristupačno stanovanje za sve, zaštitu stanara i efikasne mere za rešavanje stambene krize.
Demonstracije su deo panevropskog dana zahteva za pravo na stanovanje, povezujući borbe u Grčkoj sa masovnim mobilizacijama na Iberijskom poluostrvu (Španija i Portugal).
Demonstracije, organizovane pod vođstvom inicijative "Stanovanje za sve", završene su bez incidenata.
Kurir.rs/Tanjug