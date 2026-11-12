Slušaj vest

U centru Atine danas je održana protestna šetnjauz učešće stotina građana, kolektiva i udruženja, sa centralnim zahtevom zaštite prava na stanovanje i zaustavljanja skupih kirija i licitacija.

Stotine ljudi okupilo se na trgu Klaftmonos u centru grada kako bi skrenulo pažnju na rast cena stanova i probleme sa kojima se suočavaju stanari, prenosi portal Skai.

Demonstracije, u kojima su učestvovali sindikati, studentske grupe i razne organizacije civilnog društva, zahtevale su pristupačno stanovanje za sve, zaštitu stanara i efikasne mere za rešavanje stambene krize.

Demonstracije su deo panevropskog dana zahteva za pravo na stanovanje, povezujući borbe u Grčkoj sa masovnim mobilizacijama na Iberijskom poluostrvu (Španija i Portugal).

Demonstracije, organizovane pod vođstvom inicijative "Stanovanje za sve", završene su bez incidenata.

Kurir.rs/Tanjug

Ne propustitePlanetaMASOVNI PROTESTI ŠIROM GRČKE! Opsadno stanje u Atini, šatori preplavili Sintagmu! Policija privela 20 ljudi, demonstracije i u drugim gradovima (FOTO/VIDEO)
Grčka Atina protest demonstracije (2).jpg
PlanetaHAOS U ATINI, GRČKI POLJOPRIVREDNICI BLOKIRALI CENTAR GRADA: Protest ispred zgrade parlamenta, a ovo su RAZLOZI! (FOTO)
x01 EPA George Vitsaras.jpg