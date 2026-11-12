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U centru Atine danas je održana protestna šetnjauz učešće stotina građana, kolektiva i udruženja, sa centralnim zahtevom zaštite prava na stanovanje i zaustavljanja skupih kirija i licitacija.

Stotine ljudi okupilo se na trgu Klaftmonos u centru grada kako bi skrenulo pažnju na rast cena stanova i probleme sa kojima se suočavaju stanari, prenosi portal Skai.

Demonstracije, u kojima su učestvovali sindikati, studentske grupe i razne organizacije civilnog društva, zahtevale su pristupačno stanovanje za sve, zaštitu stanara i efikasne mere za rešavanje stambene krize.

Demonstracije su deo panevropskog dana zahteva za pravo na stanovanje, povezujući borbe u Grčkoj sa masovnim mobilizacijama na Iberijskom poluostrvu (Španija i Portugal).

Demonstracije, organizovane pod vođstvom inicijative "Stanovanje za sve", završene su bez incidenata.