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Jemenski pobunjenici Huti pripremaju novu veliku vojnu ofanzivu s ciljem da preuzmu kontrolu nad celom zemljom, uključujući opkoljeni grad Taiz i Aden, privremeno sedište međunarodno priznate jemenske vlade, prenosi danas britanski list Telegraf pozivajući se na vojne izvore.

Prema navodima lista, Huti okupljaju snage na teritorijama pod svojom kontrolom uoči očekivanog napada, nastojeći da zauzmu što veći deo Jemena pre eventualnog ulaska u pregovore sa Saudijskom Arabijom i tako ojačaju svoju pregovaračku poziciju.

Jedan od izvora naveo je da je dodatni cilj Huta i njihovih iranskih saveznika da taj pobunjenički pokret postane deo eventualnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, a da pregovore dočeka kontrolišući što veći deo jemenske teritorije.

Kako se navodi, Huti intenziviraju proizvodnju oružja za predstojeću ofanzivu i u znatno manjoj meri nego ranije zavise od krijumčarenog iranskog naoružanja.

Prema procenama izvora, ključnu ulogu u očekivanim borbama imaće mali dronovi.

Foto: Hamza Ali / imago stock&people / Profimedia

Telegraf navodi da Huti sada mogu da proizvode velike količine bespilotnih letelica koristeći krijumčarene kineske komponente, umesto da se oslanjaju na naoružanje iz Irana, zbog čega je njihove lance snabdevanja teško prekinuti, čak i u uslovima blokade Irana.

Jedan od izvora rekao je da je Iran još od 2022. godine prenosio Hutima tehničko znanje potrebno za proizvodnju oružja, tako da ta grupa sada krijumčari sirovine, a ne gotove sisteme naoružanja.

Britanski list ocenjuje da je situacija na terenu znatno složenija i da je karakterišu sukobi i podeljena kontrola teritorije, za razliku od slike koju predstavljaju Huti ili jemenska vlada.

Huti su krajem juna pokrenuli novu eskalaciju sukoba protiv jemenskih vladinih snaga i Saudijske Arabije, uz obrazloženje da žele da okončaju ono što nazivaju "blokadom".

Eskalacija je prerasla u uzajamne napade i borbe na linijama fronta, kao i napade na teritoriju Saudijske Arabije, nakon više godina primirja i smanjenih tenzija.

Jemenske vladine snage su 5. oktobra pokrenule operaciju "Zora Jemena" s ciljem vraćanja teritorija pod kontrolom Huta, među kojima je i glavni grad Sana.

Jemen je u građanskom ratu duže od 12 godina, nakon što su Huti u septembru 2014. godine zauzeli Sanu.