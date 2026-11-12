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Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da Italija neće dozvoliti da taktike zastrašivanja utiču na obrazovanje dece u toj zemlji, nakon što je oko 6.000 škola primilo danas mejlove sa pretnjama o postavljenim bombama.

Stotine obrazovnih ustanova različitih nivoa u gradovima širom Italije danas je evakuisano kako bi policija mogla da izvrši provere.

Ipak, prenosi agencija Ansa, predviđeno je da škole sutra nastave da rade uobičajeno.

"Nećemo dozvoliti da anonimni imejl odlučuje o školskom kalendaru naše dece", rekla je Meloni u video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama, nakon sastanka sa ključnim ministrima i bezbednosnim zvaničnicima.

Ova najnovija pretnja usledila je nakon sajber napada izvedenih prošle nedelje na sisteme za hlađenje u supermarketima, lažnih dojava o bombama u avionima širom Evrope, uključujući i Italiju, kao i objavljivanja ličnih podataka potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija na "dark vebu".

Ministar je za napade okrivio proruske hakere i povezao ih sa podrškom koju Italija pruža Ukrajini u njenoj borbi protiv ruskih okupacionih snaga.

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto je ranije rekao da, s obzirom na alate i sredstva koja su danas dostupna, svako može da pošalje imejl školi, vrtiću ili avio-kompaniji, tvrdeći da je postavljena bomba.

"Ovo je deo strategije koja je postala jasna: cilj je sejanje terora ili izazivanje uznemirenosti - a to je, nažalost, veoma lako izvesti", naglasio je Krozeto.

Oko 6.300 škola širom Italije, kao i više od 700 u Škotskoj i Severnoj Irskoj, primilo je danas pretnje bombom, prema navodima lokalnih vlasti.