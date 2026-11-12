NAKON OTKRIĆA AFERE SA NAVODNOM KINESKOM ŠPIJUNKOM ALIS HUANG POJAVILO SE I IME KIMBERLI PAUEL

NAKON OTKRIĆA AFERE SA NAVODNOM KINESKOM ŠPIJUNKOM ALIS HUANG POJAVILO SE I IME KIMBERLI PAUEL

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Upravni odbor kompanije "Nvidija", američkog tehnološkog giganta koji je vodeći proizvođač čipova u svetu, sastaje se danas i sprema se da smeni izvršnog direktora Džensena, pošto su se pojavili medijski izveštaji i o njegovoj drugoj vanbračnoj aferi, nakon otkrića veze sa navodnom kineskom špijunkom.

To je pod oznakom eksluzivno objavio Volstrit džurnal, a BBC navodi da je Huangova prva afera, koliko god to loše zvučalo, u tehnološkim krugovima bila naširoko viđena kao nešto iz čega bi milijarder i suosnivač Nvidije mogao da se izvuče.

Ali, druga afera i to sa zaposlenom u kompaniji, ako bude potvrđena, nešto je preko čega bi bilo koji korporativni odbor teško mogao da pređe.

Njujork tajms je otkrio ime navodne Huangove druge ljubavnice, navodeći da je u pitanju Kimberli Pauel, potpredsednica zadužena za zdravstvena pitanja u "Nvidiji".

Kimberli Pauel, potpredsednica zadužena za zdravstvena pitanja u "Nvidiji" Foto: Nvidia

Insajder iz tehnološke industrije dao je sinoć za BBC kratku izjavu koja najbolje odražava situaciju u kojoj se sada našao Huang.

- On je gotov (He's cooked) - poručio je taj izvor britanske televizije.

Nakon prvog slučaja bračnog neverstva, Huang je u američkom predsedniku Donaldu Trampu u ponedeljak privatno kazao da nije imao pojma da kineska državljanka Alis Huang, sa kojom je bio u vezi i slučajno ima isto prezime, možda dostavlja informacije Pekingu.

Ključan za uspeh "Nvidije"

Izvršni direktor "Nvidje" se smatra ključnim za ogroman uspeh kompanije koja je postala ključni deo naglog razvoja veštačke inteligencije u SAD.

Američki tehnološki gigant je najvrednija svetska kompanija kojom se javno trguje, odnosno čije se akcije nude na berzi i vredna je oko 4,5 biliona (4.500 milijardi) dolara.

Njeni kompjuterski čipovi nove generacije od ključne su važnosti za sve vrste tehnologija - od video igara i autonomnih vozila do ogromnih data centara i klaud servera.

1/11 Vidi galeriju Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Ono što je najvažnije je da se njeni čipovi koriste za pokretanje veštačke inteligencije, uključujući velike jezičke modele i generativne sisteme veštačke inteligencije.

Trka SAD i Kine u oblasti veštačke inteligencije

BBC podseća da je najveći konkurent SAD u trci za izgradnju najmoćnijih sistema veštačke inteligencije upravo Kina, zbog čega je Vašington od 2022. ograničio izvoz najnaprednijih "Nvidija" čipova Pekingu.

Američke vlasti su opravdale ograničenja izvoza zabrinutošću za nacionalnu bezbednost, tvrdeći da bi takav izvoz mogao da poboljša vojne sposobnosti Kine, iako su neka ograničenja ublažena u drugom Trampovom predsedničkom mandatu.

1/4 Vidi galeriju Alis Huang i Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, Brendon Cook/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon otkrića nove Huangove afere, u priču o njegovoj budućnosti uključio se i Ilon Mask, milijarder i prvi čovek više američkih tehonoloških kompanija.

Na svojoj društvenoj mreži X Mask je objavio emodži "100" u znak potvrdnog odgovora investitoru u veštačku inteligenciju Gevinu Bejkeru koji je rekao da bi upravni odbor "Nvidije" trebalo da sačeka rezultate nezavisne istrage pre nego što smeni Huanga.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Takođe je napisao da bi mu "bila čast" da zaposli Huanga u komentaru na drugu objavu na X.

Uložio dve milijarde dolara u Maskovu kompaniju

Pod Huangovim vođstvom, "Nvidija" je krajem 2025. pristala da investira do dve milijarde dolara u Maskovu kompaniju iz oblasti veštačke inteligencije "xAI", koja je sada deo Maskovog "SpejsEksa".

1/11 Vidi galeriju Ilon Mask tokom govora američkog predsednika Donalda Trampa u Kongresu Foto: AP Julia Demaree Nikhinson, AP Ben Curtis