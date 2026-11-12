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Posebni predstavnik predsednika Kine, Si Đinpinga, i potpredsednik Kine, Han Dženg, sastao se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija, Antonijom Guterešom, na marginama Samita lidera u okviru Konferencije UN o klimatskim promenama u Antaliji, u Turskoj.

Han je naglasio da Kina pridaje izuzetan značaj borbi protiv klimatskih promena. Podsetio je da je predsednik Kine prošle godine objavio klimatske ciljeve Kine do 2035. godine, čime je potvrđena odlučnost zemlje da uloži maksimalne napore u borbi protiv klimatskih promena. Naveo je da su za ovu godinu postavljeni novi ciljevi – da do 2030. godine udeo energije iz obnovljivih izvora dostigne 50 odsto, a udeo električne energije u krajnjoj potrošnji 35 odsto. “Time Kina nastavlja da daje značajan doprinos stabilnosti i izvesnosti u globalnom upravljanju klimatskim pitanjima”, rekao je Han.

Istakao je značaj saradnje sa Ujedinjenim nacijama, te naglasio da Kina ostaje posvećena punoj primeni Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama (UNFCCC) i Pariskog sporazuma, kao i snažnoj podršci partnerstvima u okviru saradnje Jug–jug.

Gutereš je ocenio da je Kina ključni stub multilateralizma i nezamenljiv oslonac Ujedinjenih nacija. Istakao je da Kina dosledno ispunjava svoja obećanja u oblasti zaštite životne sredine i da njene konkretne aktivnosti redovno prevazilaze preuzete obaveze. Prema njegovim rečima, Kina je vodeća sila u oblasti obnovljive energije i dala je ključni doprinos smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte. Gutereš je izrazio nadu da će UN nastaviti blisku saradnju sa Kinom kako bi se zaustavio trend porasta temperature na globalnom nivou.