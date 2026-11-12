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Broj povređenih u urušavanju trospratne zgrade u njujorškom naselju Fletbuš u Bruklinu kada su poginule dve osobe, porastao je na 17, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima.

Među povređenima su četiri osobe u kritičnom stanju, 12 sa stabilnim povredama i jedan vatrogasac koji je lakše povređen, saopštili su vatrogasni zvaničnici, piše CNN.

U spasilačkoj operaciji učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji uz pomoć pasa tragača, dronova i teške mehanizacije pretražuju ruševine.

Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste, a potraga bi mogla da traje nekoliko dana.

Prema rečima šefa vatrogasne službe Njujorka Džona Espozita, radnici su u trenutku urušavanja izvodili građevinske radove i iskopavali zemljište.

1/17 Vidi galeriju Srušila se trospratna zgrada u Bruklinu u Njujorku, dvoje ljudi stradalo, 17 povređeno, traga se za zatrpanima Foto: Ryan Murphy/FR172324 AP, SARAH YENESEL/EPA

Komesarka vatrogasne službe Lilijan Bonsinjore navela je da još nije poznato koliko se ljudi nalazi u zoni urušavanja i da će operacija trajati duže.

Uzrok nesreće istražuje gradsko Odeljenje za građevinarstvo, a vatrogasne službe strahuju od mogućnosti dodatnog urušavanja.

1/9 Vidi galeriju Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika Njujorka Foto: SARAH YENESEL/EPA

Prema gradskoj dokumentaciji, izvođaču radova na rušenju u aprilu je izdata prijava zbog nastavka radova uprkos nalogu za njihovu obustavu.

Slučaj je rešen u oktobru, kada je izvođač platio kaznu od 10.000 dolara.

Gradska služba za upravljanje vanrednim situacijama uspostavila je centar Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Fletbuša pogođenim nesrećom, saopštio je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani.