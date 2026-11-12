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NAKON PREGOVORA U ABU DABIJU

NAKON PREGOVORA U ABU DABIJU

Kiril Dmitrijev dočekuje Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera na aerodromu Vnukovo u Moskvi

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Stiv Vitkof i Džared Kušner, specijalni izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, stigli su jutros u Moskvu gde ih je na aerodromu "Vnukovo" dočekao Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF).

Izveštač ruske agencije Tas javio je da je kolona vozila s američkom delegacijom već napustila aerodrom.

Navodi se da je ranije objavljeno da će se Putin sastati s američkim izaslanicima tokom jutra.

Putinov pomoćnik Jurij Ušakov napomenuo je da će se sastanak odvijati "kao i obično", u protokolarnom smislu.

Kušner je ranije izjavio da on i Vitkof planiraju da sa šefom Kremlja razgovaraju o pitanjima pokrenutim tokom trilateralnih razgovora SAD, Ukrajine i Rusije održanih u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.

Džared Kušner i Kiril Dmitrijev Foto: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia

Nakon toga, Vitkof i Kušner nameravaju da otputuju u Dablin na sastanak s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da se očekuje da će se Putin sastati s američkim izaslanicima u prvoj polovini dana.

1/6 Vidi galeriju Trilateralni pregovori SAD-Ukrajina-Rusija u Abu Dabiju Foto: Grigory SYSOYEV / AFP / Profimedia

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je Putin prvo dobio brifing od ruske delegacije koja je učestvovala u razgovorima u Abu Dabiju, a sada će čuti procenu američkih izaslanika

Nakon toga, predsednik Rusije bi odlučio o pristupu Moskve rešenju rata u Ukrajini.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Lavrov je ipak naglasio da će pristup Rusije ostati usmeren na postizanje ciljeva specijalne vojne operacije.