TRAMPOVI LJUDI SLETELI U MOSKVU, ODMAH IDU KOD PUTINA! Nakon sastanka šef Kremlja odlučuje o ratu u Ukrajini, Kušner i Vitkof onda odlaze kod Zelenskog (FOTO)
Stiv Vitkof i Džared Kušner, specijalni izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa, stigli su jutros u Moskvu gde ih je na aerodromu "Vnukovo" dočekao Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF).
Izveštač ruske agencije Tas javio je da je kolona vozila s američkom delegacijom već napustila aerodrom.
Navodi se da je ranije objavljeno da će se Putin sastati s američkim izaslanicima tokom jutra.
Putinov pomoćnik Jurij Ušakov napomenuo je da će se sastanak odvijati "kao i obično", u protokolarnom smislu.
Kušner je ranije izjavio da on i Vitkof planiraju da sa šefom Kremlja razgovaraju o pitanjima pokrenutim tokom trilateralnih razgovora SAD, Ukrajine i Rusije održanih u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.
Nakon toga, Vitkof i Kušner nameravaju da otputuju u Dablin na sastanak s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da se očekuje da će se Putin sastati s američkim izaslanicima u prvoj polovini dana.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je Putin prvo dobio brifing od ruske delegacije koja je učestvovala u razgovorima u Abu Dabiju, a sada će čuti procenu američkih izaslanika
Nakon toga, predsednik Rusije bi odlučio o pristupu Moskve rešenju rata u Ukrajini.
Lavrov je ipak naglasio da će pristup Rusije ostati usmeren na postizanje ciljeva specijalne vojne operacije.
(Kurir.rs/TASS/Preveo i priredio: N. V.)