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Kina je u četvrtak u Pekingu održala svečani skup povodom 160. godišnjice rođenja Sun Jat-sena.

Predsednik Kine, Si Đinping, ujedno i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i predsednik Centralne vojne komisije, održao je govor na skupu. Si je istakao da svi Kinezi, kako u zemlji tako i u inostranstvu, treba da se još snažnije ujedine, slede ideale Sun Jat-sena, zajednički rade na velikom preporodu kineske nacije i da nastave da pretvaraju vekovni san kineskog naroda u stvarnost.

Si je rekao da je Sun Jat-sen bio veliki nacionalni heroj, patriota i pionir kineske demokratske revolucije, koji je čitav život posvetio preobražaju Kine i dao izuzetan doprinos kineskom narodu i naciji. Istakao je da ga s iskrenim poštovanjem pamte Kinezi širom sveta.

Predsednik Kine je naglasio da su kineski komunisti najdosledniji zagovornici, najverniji saradnici i najodaniji naslednici revolucionarnog dela Sun Jat-sena. “Tokom više od 100 godina, KPK je predvodila narod u ostvarivanju velikih dostignuća – od novodemokratske revolucije, socijalističke revolucije i izgradnje socijalizma, preko reformi i otvaranja, do izgradnje socijalističke modernizacije i socijalizma sa kineskim karakteristikama u novoj eri, ispisujući najveličanstveniju epopeju u hiljadugodišnjoj istoriji kineske nacije. Sve to predstavlja dostojan nastavak dela Sun Jat-sena”, naglasio je Si.

Foto: Kineska medijska grupa

Rekao je da je slogan Sun Jat-sena „Oživimo Kinu“ tokom proteklih više od stotinu godina inspirisao generacije kineskog naroda, te neprestano dobijao nova značenja i sadržaje u skladu sa duhom vremena. „Najbolji način da se oda počast Sun Jat-senu jeste proučavanje, nasleđivanje i prenošenje njegovog dragocenog duha, kao i kontinuirano unapređivanje velikog cilja izgradnje snažne države i preporoda nacije”, rekao je Si.

Si je dodao da je Sun Jat-sen bio patriota koji je čitav život posvetio spasavanju Kine. „Na novom putu moramo nastaviti da negujemo ljubav prema zemlji, Partiji i socijalizmu, da istrajavamo u sveobuhvatnom rukovodstvu Partije i centralizovanom i jedinstvenom vođstvu Centralnog komiteta Partije, kao i da podstičemo Kineze u zemlji i inostranstvu da dodatno jačaju patriotizam i odlučnost da izgrade snažnu naciju, zajednički radeći na stvaranju još bolje domovine”, poručio je predsednik Kine.

„Na novom putu moramo imati na umu da je narod na prvom mestu. Moramo čvrsto da zastupamo interese naroda, da razumemo njegove potrebe, poštujemo njegovu stvaralačku snagu, da se oslanjamo na njegovu mudrost, razvijamo narodnu demokratiju u svim fazama procesa odlučivanja, štititmo i unapređujemo životni standard građana i da ostvarujemo konkretan napredak u razvoju i zajedničkom prosperitetu”, naglasio je Si.

Dodao je da Kinezi na novom putu razvoja moraju hrabro da istražuju i uvode inovacije u teoriju, da naučno odgovaraju na pitanja o Kini, svetu, ljudima i vremenu, da prate duh vremena kako bi obogatili i razvijali misao o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru i da nastave da otvaraju nova poglavlja u primeni i modernizaciji marksizma u Kini.

Si je pozvao kineski narod da nastavi da neguje nepokolebljivu odlučnost Sun Jat-sena, suoči se sa izazovima i otvara nove horizonte u razvoju zemlje.

„Moramo da negujemo njegov borbeni duh, da jačamo sopstvene kapacitete, da budemo spremni da izdržimo snažne vetrove, uzburkane vode, pa čak i razorne oluje, i da savladamo sve rizike i prepreke na našem putu“, istakao je Si.

Pozivajući građane da slede primer Sun Jat-senove posvećenosti nacionalnom jedinstvu, Si je ukazao na značaj očuvanja ujedinjenog fronta i jačanja jedinstva svih pripadnika kineske nacije.

Si je istakao globalnu viziju Sun Jat-sena, tepozvao na snažnije promovisanje opštih ljudskih vrednosti i aktivan doprinos izgradnji zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo.

„Sun Jat-sen se uvek zalagao za nacionalno jedinstvo i slogu i odlučno se protivio svakom govoru ili postupku čiji je cilj bio cepanje zemlje i podela nacije“, rekao je Si.

Naglasio je da su rešavanje tajvanskog pitanja i ostvarivanje potpunog nacionalnog ujedinjenja nepokolebljiva istorijska misija Komunističke partije Kine, zajednička težnja celog kineskog naroda i neizostavan uslov za veliko preporod kineske nacije.

Si je poručio da stanovnici obe obale Tajvanskog moreuza, kao i svi sunarodnici u Kini i inostranstvu, treba zajedničkim snagama da se suprotstave separatističkim tendencijama koje se zalažu za takozvanu nezavisnost Tajvana i da doprinesu mirnom razvoju odnosa između dve obale, kao i konačnom ujedinjenju domovine.

Vang Huning, predsednik Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije je, tokom predsedavanja svečanim skupom izjavio da je govor predsednika Kine izraz dubokog poštovanja prema Sun Jat-senu i njegovim trajnim zaslugama za nacionalnu nezavisnost, društveni napredak i dobrobit naroda. „Govor se takođe osvrće na velika dostignuća kineskih komunista, koji su nasledili Sunov duh, ujedinili narod svih nacionalnosti i predvodili ga u ostvarivanju istorijskih ciljeva. U njemu su izneti i jasni zahtevi za očuvanje, nasleđivanje i razvijanje dragocenog duha Sun Jat-sena, kako bi svi Kinezi bili podstaknuti da se ujedine i bore za jačanje zemlje i preporod kineske nacije kroz modernizaciju u kineskom stilu”, rekao je Vang. Dodao je da govor takođe poziva sunarodnike sa obe strane Tajvanskog moreuza i Kineze širom sveta da zajednički rade na mirnom razvoju odnosa između dve obale i ostvarenju potpunog nacionalnog ujedinjenja.

Svečanom skupu prisustvovali su i Li Ćijang, Džao Leđi, Cai Ći, Ding Sjuesijang i Li Si, članovi Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KPK.

Skupu su prisustvovali i članovi Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, sekretari Sekretarijata Centralnog komiteta, potpredsednici Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa, državni savetnici, predsednik Vrhovnog narodnog suda, glavni tužilac Vrhovnog narodnog tužilaštva, potpredsednici Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije, kao i oko tri hiljade drugih predstavnika.

Predsednik Kine se pre svečanog skupa sastao sa članovima porodice Sun Jat-sena i predstavnicima gostiju iz inostranstva.

Pre više od jednog veka, Sun Jat-sen predvodio je Revoluciju 1911. godine, kojom je okončana apsolutna monarhija koja je u Kini postojala hiljadama godina. Preminuo je 1925. godine.