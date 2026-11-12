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U eksploziji automobila u Sankt Peterburgu, rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina, jutros je, prema pisanju lokalnih medija, na licu mesta stradao pukovnik koji se nalazio za volanom vozila.

Ukrajinska pravda prenosi da je Istražni komitet Ruske Federacije potvrdio smrt vojnog lica u eksploziji automobila u okrugu Puškinski.

Navodi se da su istražitelji pokrenuli istragu o ubistvu, ispitali su mesto eksplozije i naručili forenzičke analize.

Sankt Peterburg Foto: Printscreen

Prema informacijama ruskog sajta Fontanka, pukovnik je napustio svoj dom u Šušariju, seo za volan i krenuo da izlazi automobilom iz dvorišta.

U tom trenutku, eksplozivna naprava je detonirana, a čovek je preminuo na licu mesta.