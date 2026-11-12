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Kimberli Pauel (48), potpredsednica za zdravstvo u kompaniji Nvidija, navodno je bila u intimnoj vezi sa generalnim direktorom te kompanije Džensenom Huangom, navodi se u izveštaju lista Njujork tajms objavljenom u sredu, koji se poziva na pet izvora iz kompanije.

Kako prenosi "Njujork tajms", pozivajući se na petoro bivših i sadašnjih zaposlenih u Nvidiji, Huang i Pauel navodno su viđeni zajedno u jednom hotelu u San Hozeu, u Kaliforniji, tokom godišnje konferencije kompanije u martu. Dvoje izvora tvrdi da su tom prilikom razmenjivali nežnosti, a da je njihov susret zabeležen kamerom.

Huang je već pod istragom u kompaniji Nvidija zbog sumnje da je bio meta "strane obaveštajne operacije".

Tajms je ranije izvestio da američki zvaničnici veruju da je još jedna žena sa kojom se zbližio, tehnološka direktorka Alis Huang, možda bila regrutovana od strane kineske vlade kako bi špijunirala ovog giganta u proizvodnji čipova. Generalni direktor kompanije Nvidia priznao je u poruci zaposlenima u nedelju da je bio "neveran" svojoj supruzi.

1/4 Vidi galeriju Alis Huang i Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, Brendon Cook/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pauel je predvodila Nvidijine projekte u oblasti zdravstva

Pauel se pridružila kompaniji Nvidia kao direktorka 2008. godinei postepeno je napredovala u hijerarhiji. Prema njenom korporativnom profilu, prvobitno je bila zadužena za promovisanje upotrebe Nvidijinih AI čipova za medicinsko snimanje.

Prethodno je radila kao inženjerka, a zatim i u sektoru za razvoj proizvoda u jednom startapu za elektroniku, i stupila je u kontakt sa kompanijom Nvidia kako bi razgovarala o njihovim računarskim čipovima. Kada je kompanija shvatila da bi njena tehnologija mogla imati primenu u zdravstvu, ponovo su je kontaktirali kako bi je zaposlili, izjavila je ona u epizodi podkasta Lifers objavljenoj ovog avgusta.

Pauel je u podkastu taj posao nazvala "ostvarenjem sna".

1/3 Vidi galeriju Kimberli Pauel, potpredsednica za zdravstvo u kompaniji Nvidija Foto: Printscreen/Youtube/Stateside Pulse, Nvidia, Printscreen/Linkedin

Na njenom LinkedIn profilu navodi se da je 2016. godine unapređena u višu direktorku i da je vodila tim za poslovni razvoj fokusiran na veštačku inteligenciju (AI). Njen uticaj je rastao - 2017. godine postala je potpredsednica za zdravstvo, stoji na njenom profilu.

Na njenom korporativnom profilu sada piše da je odgovorna i za hardverski i za softverski deo poslovanja kompanije u oblasti zdravstva, uključujući tehnologiju za medicinsko snimanje, biološke nauke i otkrivanje lekova.

"Praktično živim i dišem za zdravstvo. Zato o tome stalno pričam", rekla je Pauel za Biznis insajder 2025. godine.

Sarađuju preko 18 godina

Huang, jedan od najpoznatijih predstavnika čitave tehnološke industrije, vodi Nvidiju otkako je osnovao kompaniju 1993. godine, tako da on i Pauel sarađuju više od 18 godina.

U avgustovskom intervjuu za Lifers, Pauel je odala priznanje Huangovim ambicijama u oblasti zdravstva.

"Džensen je strastveno posvećen zdravstvenoj industriji već više od 20 godina, a to je zaista bilo podstaknuto time što je video istraživače koji su imali snove i težnje da urade nešto veoma, veoma značajno i uticajno u domenu zdravstva, dok smo mi potencijalno imali alate da to uradimo, da ostvarimo taj cilj", rekla je ona.

1/11 Vidi galeriju Džensen Huang, izvršni direktor tehnološle kompanije "Nvidija" koja proizvodi čipove Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP

Ni Pauel, ni Huang, niti predstavnici kompanije Nvidia do sada nisu želeli da se oglašavaju povodom navoda o njihovom navodnom odnosu.

Dodatnu pažnju izazvala je informacija koju je objavio "Njujork post" – da je Kimberli Pauel udata i da ima dvoje dece. Ipak, identitet njenog supruga nije poznat javnosti.

Šef Nvidije prethodno priznao aferu sa Kineskinjom osumnjičenom za špijunažu

Ovo, međutim, nije jedina afera koja se poslednjih dana dovodi u vezu sa Nvidijom.

Huang se ranije našao u centru pažnje i zbog navodne intimne veze sa Alis Huang, poznatom i kao Huang Le, direktorkom singapurske tehnološke kompanije Megaspeed, za koju američke obaveštajne službe sumnjaju da ima veze sa kineskom obaveštajnom službom.

Alis Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimed

Kako je ranije pisao "Njujork tajms", američke vlasti počele su da ispituju njihov odnos nakon što su tokom obaveštajnog nadzora došle do saznanja da je Alis Huang navodno prosleđivala informacije Pekingu. Njena kompanija, inače, spada među najveće kupce Nvidijinih čipova u jugoistočnoj Aziji, a tokom prethodne dve godine nabavila je opremu vrednu više od 4,8 milijardi dolara.

Nakon što je afera dospela u javnost, Huang se obratio zaposlenima i u poruci priznao neverstvo, uz javno izvinjenje supruzi i deci. Tom prilikom istakao je da za svoje postupke nema opravdanja.

Razmatra se smena Džensena Huanga

Nakon otkrivanja navodnih vanbračnih veza, upravni odbor Nvidije razmatra smenu direktora Džensena Huanga, dok kompanija, prema medijskim izveštajima, traži potencijalnog naslednika.

Skandal se odrazio i na berzu: akcije su pale oko osam odsto, a tržišna vrednost kompanije tokom nedelje izgubila gotovo 600 milijardi dolara.

1/7 Vidi galeriju Šef Nvidije Džensen Huang sa suprugom Lori Huang Foto: Jacquelyn Martin/AP, Jordan Strauss/Invision, Alex Brandon/AP

Huang je osnovao Nvidiju 1993. godine i od nje stvorio jednog od vodećih svetskih proizvođača AI čipova. Njegov eventualni odlazak mogao bi označiti kraj jedne ere.