SNIMAK IZ HOTELA RAZOTKRIO DRUGU AFERU ŠEFA NVIDIJE! Ovo je Kimberli (48) sa kojom je Huang varao ženu: Udata je, ima 2 dece, već 18 godina rade zajedno (FOTO)
- Njujork tajms navodi da je Džensen Huang imao intimnu vezu sa Kimberli Pauel, potpredsednicom za zdravstvo u Nvidiji, i da su viđeni zajedno u hotelu u San Hozeu. Pauel je udata i ima dvoje dece, a njih dvoje sarađuju više od 18 godina.
- Huang se ranije našao u centru pažnje zbog afere sa direktorkom singapurske kompanije Megaspeed, koja je pod sumnjom američkih obaveštajnih službi zbog veza sa Kinom. Nakon izbijanja afere, priznao je neverstvo i javno se izvinio porodici.
- Zbog skandala upravni odbor Nvidije razmatra smenu direktora.
Kimberli Pauel (48), potpredsednica za zdravstvo u kompaniji Nvidija, navodno je bila u intimnoj vezi sa generalnim direktorom te kompanije Džensenom Huangom, navodi se u izveštaju lista Njujork tajms objavljenom u sredu, koji se poziva na pet izvora iz kompanije.
Kako prenosi "Njujork tajms", pozivajući se na petoro bivših i sadašnjih zaposlenih u Nvidiji, Huang i Pauel navodno su viđeni zajedno u jednom hotelu u San Hozeu, u Kaliforniji, tokom godišnje konferencije kompanije u martu. Dvoje izvora tvrdi da su tom prilikom razmenjivali nežnosti, a da je njihov susret zabeležen kamerom.
Huang je već pod istragom u kompaniji Nvidija zbog sumnje da je bio meta "strane obaveštajne operacije".
Tajms je ranije izvestio da američki zvaničnici veruju da je još jedna žena sa kojom se zbližio, tehnološka direktorka Alis Huang, možda bila regrutovana od strane kineske vlade kako bi špijunirala ovog giganta u proizvodnji čipova. Generalni direktor kompanije Nvidia priznao je u poruci zaposlenima u nedelju da je bio "neveran" svojoj supruzi.
Pauel je predvodila Nvidijine projekte u oblasti zdravstva
Pauel se pridružila kompaniji Nvidia kao direktorka 2008. godinei postepeno je napredovala u hijerarhiji. Prema njenom korporativnom profilu, prvobitno je bila zadužena za promovisanje upotrebe Nvidijinih AI čipova za medicinsko snimanje.
Prethodno je radila kao inženjerka, a zatim i u sektoru za razvoj proizvoda u jednom startapu za elektroniku, i stupila je u kontakt sa kompanijom Nvidia kako bi razgovarala o njihovim računarskim čipovima. Kada je kompanija shvatila da bi njena tehnologija mogla imati primenu u zdravstvu, ponovo su je kontaktirali kako bi je zaposlili, izjavila je ona u epizodi podkasta Lifers objavljenoj ovog avgusta.
Pauel je u podkastu taj posao nazvala "ostvarenjem sna".
Na njenom LinkedIn profilu navodi se da je 2016. godine unapređena u višu direktorku i da je vodila tim za poslovni razvoj fokusiran na veštačku inteligenciju (AI). Njen uticaj je rastao - 2017. godine postala je potpredsednica za zdravstvo, stoji na njenom profilu.
Na njenom korporativnom profilu sada piše da je odgovorna i za hardverski i za softverski deo poslovanja kompanije u oblasti zdravstva, uključujući tehnologiju za medicinsko snimanje, biološke nauke i otkrivanje lekova.
"Praktično živim i dišem za zdravstvo. Zato o tome stalno pričam", rekla je Pauel za Biznis insajder 2025. godine.
Sarađuju preko 18 godina
Huang, jedan od najpoznatijih predstavnika čitave tehnološke industrije, vodi Nvidiju otkako je osnovao kompaniju 1993. godine, tako da on i Pauel sarađuju više od 18 godina.
U avgustovskom intervjuu za Lifers, Pauel je odala priznanje Huangovim ambicijama u oblasti zdravstva.
"Džensen je strastveno posvećen zdravstvenoj industriji već više od 20 godina, a to je zaista bilo podstaknuto time što je video istraživače koji su imali snove i težnje da urade nešto veoma, veoma značajno i uticajno u domenu zdravstva, dok smo mi potencijalno imali alate da to uradimo, da ostvarimo taj cilj", rekla je ona.
Ni Pauel, ni Huang, niti predstavnici kompanije Nvidia do sada nisu želeli da se oglašavaju povodom navoda o njihovom navodnom odnosu.
Dodatnu pažnju izazvala je informacija koju je objavio "Njujork post" – da je Kimberli Pauel udata i da ima dvoje dece. Ipak, identitet njenog supruga nije poznat javnosti.
Šef Nvidije prethodno priznao aferu sa Kineskinjom osumnjičenom za špijunažu
Ovo, međutim, nije jedina afera koja se poslednjih dana dovodi u vezu sa Nvidijom.
Huang se ranije našao u centru pažnje i zbog navodne intimne veze sa Alis Huang, poznatom i kao Huang Le, direktorkom singapurske tehnološke kompanije Megaspeed, za koju američke obaveštajne službe sumnjaju da ima veze sa kineskom obaveštajnom službom.
Kako je ranije pisao "Njujork tajms", američke vlasti počele su da ispituju njihov odnos nakon što su tokom obaveštajnog nadzora došle do saznanja da je Alis Huang navodno prosleđivala informacije Pekingu. Njena kompanija, inače, spada među najveće kupce Nvidijinih čipova u jugoistočnoj Aziji, a tokom prethodne dve godine nabavila je opremu vrednu više od 4,8 milijardi dolara.
Nakon što je afera dospela u javnost, Huang se obratio zaposlenima i u poruci priznao neverstvo, uz javno izvinjenje supruzi i deci. Tom prilikom istakao je da za svoje postupke nema opravdanja.
Razmatra se smena Džensena Huanga
Nakon otkrivanja navodnih vanbračnih veza, upravni odbor Nvidije razmatra smenu direktora Džensena Huanga, dok kompanija, prema medijskim izveštajima, traži potencijalnog naslednika.
Skandal se odrazio i na berzu: akcije su pale oko osam odsto, a tržišna vrednost kompanije tokom nedelje izgubila gotovo 600 milijardi dolara.
Huang je osnovao Nvidiju 1993. godine i od nje stvorio jednog od vodećih svetskih proizvođača AI čipova. Njegov eventualni odlazak mogao bi označiti kraj jedne ere.
(Kurir.rs/WSJ/Njujork Tajms/Businessinsider.com)