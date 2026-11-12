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Holandija raspolaže zlatnim rezervama vrednim više od 70 milijardi evra, ali zemlja nema jasno definisana pravila o tome kako bi njene rezerve mogle da budu korišćene u slučaju krize ili rata, upozorio je holandski Revizorski sud, navodeći da centralna banka (DNB) o tome nije postigla dogovor sa ministrom finansija.

Vrednost holandskih zlatnih rezervi povećana je sedam puta od 2010. godine i sada premašuje 70 milijardi evra, prenosi NL tajms.

Holandija raspolaže sa 612,4 tone zlata, koje centralna banka smatra finansijskim osloncem u kriznim situacijama i tokom rata, kada bi druga imovina, poput gotovine i akcija, mogla da izgubi vrednost.

Prema oceni Revizorskog suda, zlato bi u kriznim okolnostima moglo da posluži i kao izvor poverenja u finansijsko stanje države, bez potrebe da bude prodato.

Druga mogućnost bila bi da DNB proda deo ili celokupne rezerve, a prihod od prodaje prosledi državi, ali ovaj scenario nije precizno definisan.

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U izveštaju se ukazuje i na to da ministar finansija nije upoznat sa procedurama kojima se proverava da li su holandske zlatne rezerve bezbedno uskladištene.

Tokom sprovođenja revizije, DNB je deo zlatnih rezervi premestila iz SAD i Kanade u London.

Pre preseljenja, Holandija je u Njujorku držala oko 191,7 tona zlata, odnosno 31,3 odsto ukupnih rezervi, dok je u Otavi bilo uskladišteno 120,6 tona, ili 19,7 odsto.

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Sada se u oba grada nalazi po približno 113,3 tone, što predstavlja po 18,5 odsto ukupnih rezervi.

Istovremeno, udeo zlata uskladištenog u Londonu povećan je sa 18,1 na 32,1 odsto, čime je britanska prestonica postala najveća inostrana lokacija za čuvanje holandskih zlatnih rezervi.

Preostalih 30,8 odsto državnih rezervi zlata nalazi se u trezoru u Holandiji.