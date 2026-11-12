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Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da tehnička vlada premijera Benjamina Netanjahua ne mora da traži dozvolu od opozicije za pokretanje vojnih operacija u Gazi i protiv Irana, javlja Tajms of Izrael.

"Nije nam potrebno odobrenje opozicije niti bilo kog drugog pravnog autoriteta da bismo naložili vojsci da izvodi ciljane likvidacije u Gazi, odbrambene operacije i udare u Libanu, održava bezbednosnu zonu u Siriji radi zaštite zajednica na Golanu ili da očisti terorističko uporište u Hebronu. Kada je reč o Iranu, pokazali smo odlučnost i razboritost, u potpunoj koordinaciji sa vojskom – to je i sada tako, u zavisnosti od okolnosti", naveo je Kac na društvenoj mreži X.

1/4 Vidi galeriju Izrael Kac Foto: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia, EPA/RONALD WITTEK, Printscren YouTube/TV7 Israel News

Dodao je da u Izraelu trenutno postoje premijer i ministar odbrane koji rukovodi vojskom i vlada odgovorna za donošenje svih odluka koje se tiču bezbednosti i zaštite građana.

Ranije je mandatar za sastav nove vlade Gadi Ajzenkot, lider opozicione stranke "Jašar", pozvao Netanjahua da ga redovno izveštava o bezbednosnim pitanjima, uz upozorenje da dok nova vlada ne bude formirana vojska ne bi smela da bude angažovana u operacijama koje nisu hitne.

1/8 Vidi galeriju Obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u sedištu vladajuće stranke Likud nakon parlamentarnih izbora Foto: Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Ajzenkotovo upozorenje Netanjahuu, kao i njegov zahtev državnoj tužiteljki da interveniše i naloži premijeru da ga informiše o situaciji, usledili su nakon navoda u medijima da je Netanjahu planirao vojnu operaciju protiv Irana uprkos protivljenju čelnika bezbednosnih službi.

1/10 Vidi galeriju Gadi Ajzenkot, kandidat za premijera Izraela Foto: Ariel Schalit/AP, ABIR SULTAN/EPA

Izraelski mediji ranije su preneli da je Netanjahu sličan potez protiv Irana pokušao da povuče i uoči izbora održanih 27. oktobra, čemu su se tada takođe usprotivili bezbednosni zvaničnici, strahujući da bi to moglo dovesti do eskalacije sukoba i ugroziti održavanje izbora.