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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da ukrajinske jedinice već nekoliko dana beleže ozbiljne poremećaje u radu sistema Staršild na teritoriji Ukrajine, duž celokupne linije fronta i u privremeno okupiranim područjima.

Zelenski je na platformi X naveo da je o situaciji dobio izveštaje od ministra odbrane Ukrajine Jevhena Hmare i vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Mihajla Drapatija.

Prema njegovim rečima, na sistemu Staršild sistematski se primenjuju ograničenja brzine, koja su postavljena na 161 kilometar na sat, a ukrajinska vojska je utvrdila da nije reč o slučajnim greškama, već o namernim i ograničenjima, koja se ponavljaju.

Zelenski je upozorio da to značajno otežava presretanje ruskih bespilotnih letelica na mlazni pogon, jer ukrajinski sistemi za presretanje ne mogu da dostignu potrebnu brzinu i reaguju na vreme.

"Nažalost, već je bilo napada koji su prošli jer naši sistemi za presretanje nisu mogli da dostignu potrebnu brzinu i pravovremeno reaguju", naveo je Zelenski.

"Nažalost, ovo pomaže Rusima da ubiju više Ukrajinaca i izvrše preciznije udare na Ukrajinu. Pokušavamo da zajedno sa američkom stranom utvrdimo sve okolnosti", zaključio je predsednik Ukrajine.

Staršild se koristi u Ukrajini za potrebe vojne komunikacije i povezivanja jedinica na terenu, posebno u područjima gde je klasična komunikaciona infrastruktura oštećena ili nedostupna.

Satelitska veza omogućava ukrajinskim snagama prenos podataka i održavanje komunikacije duž linije fronta.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Zelenski je ranije rekao da su ograničenja uvedena na satelitski sistem "Staršild", što je vojna verzija "Starlinka", u oktobru izazvala velike probleme u ukrajinskoj odbrani.