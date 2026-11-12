"NARO-FOMINSK" KOJI NOSI RAKETE KALIBR BIO U MISIJI U FINSKOM ZALIVU

"NARO-FOMINSK" KOJI NOSI RAKETE KALIBR BIO U MISIJI U FINSKOM ZALIVU

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Ukrajina je proširila napade na ruske ratne brodove u Baltičkom moru, napavši brod "Naro-Fominsk" koji nosi rakete Kalibr dok je bio u misiji u Finskom zalivu.

Junajted24medija prenosi navode vojnih analitičara da je ovo prvi ukrajinski napad na ruski ratni brod u operativnom stanju na otvorenom moru u tom regionu od početka invazije Rusije na Ukrajinu u februaru 2022.

Sajt Difens ekspres objavio je danas da je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) potvrdila da je napad na raketni brod klase "Bujan-M" projekta 21631 izveden tokom velike ukrajinske operacije udara dronovima na Lenjingradsku oblast Rusije.

SBU nije precizirala tačnu lokaciju napada niti otkrila koliko je brod oštećen.

Napad u Finskom zalivu

Međutim, ukrajinski Telegram kanal „Exilenova+“ izvestio je da se napad dogodio u blizini ostrva Gogland u Finskom zalivu, na oko 180 kilometara od Sankt Peterburga, rodnog grada ruskog predsednika Vladimira Putina i 968 kilometara od ukrajinske granice.

Ovaj kanal je takođe izneo tvrdnje o mogućim mrtvim i ranjenima među posadom broda, iako podaci o broju žrtava i stanju broda nisu potvrđeni.

Finski javni medijski servis YLE je potom izvestio da je visoki zvaničnik te zemlje članice NATO potvrdio da je napad registrovan u blizini ostrva Gogland, na oko 40 kilometara od Finske.

Ruski ratni brod "Naro-Fominsk" Foto: Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

Martin Herem, ministar odbrane Estonije, takođe je potvrdio da se dogodila eksplozija na ruskom ratnom brodu u Finskom zalivu, dodajući da se brod potom uputio ka Sankt Peterburgu.

Napad predstavlja potencijalno značajan razvoj događaja u pomorskoj kampanji Ukrajine.

Foto: Shutterstock

Do sada udari samo na brodove u lukama

Prema pisanju Difens ekspresa, prethodni ukrajinski napadi na rusku Baltičku flotu prvenstveno su bili usmereni na brodove koji su bili na popravkama, izgradnji ili održavanju u pomorskim bazama i brodogradilištima.

Nasuprot tome, "Naro-Fominsk" je navodno obavljao operativne dužnosti na moru kada je napadnut.

1/2 Vidi galeriju Vežbe NATO na strateški važnom švedskom ostrvu Gotland u Baltičkom moru Foto: Emma Burrows/AP

Za razliku od tih ranijih operacija, napad na "Naro-Fominsk" ukazuje na to da su ukrajinske snage sada sposobne za udare na ruske brodove van luka i postrojenja za popravku.

Difens Ekspres je okarakterisao ovaj razvoj događaja kao potencijalno otvaranje nove faze u ukrajinskoj kampanji protiv ruske Ratne mornarice, koja je već pretrpela značajne gubitke u Crnom moru i suočila se s ukrajinskim napadima u Kaspijskom moru.

1/6 Vidi galeriju NATO vežbe Baltops 2025. u Baltičkom moru Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, STEFAN SAUER / AFP / Profimedia, FOCKE STRANGMANN / AFP / Profimedia

Kakvo oružje sve poseduje "Naro-Fominsk"?

Sam "Naro-Fominsk" je među najnovijim brodovima ruske klase "Bujan-M".

Porinut je u decembru 2022. i pušten u službu u decembru 2023, brod nosi vertikalni lansirni sistem sa osam ćelija sposoban za raspoređivanje krstarećih raketa 3M14 Kalibr, što relativno malom brodu daje značajne mogućnosti za udare na velike daljine.