RAT SE ŠIRI! RUSKI RATNI BROD PRVI PUT NAPADNUT U BALTIČKOM MORU! Udar na samoj granici NATO, povukao se ka Putinovom rodnom gradu, ima mrtvih među posadom?
Ukrajina je proširila napade na ruske ratne brodove u Baltičkom moru, napavši brod "Naro-Fominsk" koji nosi rakete Kalibr dok je bio u misiji u Finskom zalivu.
Junajted24medija prenosi navode vojnih analitičara da je ovo prvi ukrajinski napad na ruski ratni brod u operativnom stanju na otvorenom moru u tom regionu od početka invazije Rusije na Ukrajinu u februaru 2022.
Sajt Difens ekspres objavio je danas da je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) potvrdila da je napad na raketni brod klase "Bujan-M" projekta 21631 izveden tokom velike ukrajinske operacije udara dronovima na Lenjingradsku oblast Rusije.
SBU nije precizirala tačnu lokaciju napada niti otkrila koliko je brod oštećen.
Napad u Finskom zalivu
Međutim, ukrajinski Telegram kanal „Exilenova+“ izvestio je da se napad dogodio u blizini ostrva Gogland u Finskom zalivu, na oko 180 kilometara od Sankt Peterburga, rodnog grada ruskog predsednika Vladimira Putina i 968 kilometara od ukrajinske granice.
Ovaj kanal je takođe izneo tvrdnje o mogućim mrtvim i ranjenima među posadom broda, iako podaci o broju žrtava i stanju broda nisu potvrđeni.
Finski javni medijski servis YLE je potom izvestio da je visoki zvaničnik te zemlje članice NATO potvrdio da je napad registrovan u blizini ostrva Gogland, na oko 40 kilometara od Finske.
Martin Herem, ministar odbrane Estonije, takođe je potvrdio da se dogodila eksplozija na ruskom ratnom brodu u Finskom zalivu, dodajući da se brod potom uputio ka Sankt Peterburgu.
Napad predstavlja potencijalno značajan razvoj događaja u pomorskoj kampanji Ukrajine.
Do sada udari samo na brodove u lukama
Prema pisanju Difens ekspresa, prethodni ukrajinski napadi na rusku Baltičku flotu prvenstveno su bili usmereni na brodove koji su bili na popravkama, izgradnji ili održavanju u pomorskim bazama i brodogradilištima.
Nasuprot tome, "Naro-Fominsk" je navodno obavljao operativne dužnosti na moru kada je napadnut.
Za razliku od tih ranijih operacija, napad na "Naro-Fominsk" ukazuje na to da su ukrajinske snage sada sposobne za udare na ruske brodove van luka i postrojenja za popravku.
Difens Ekspres je okarakterisao ovaj razvoj događaja kao potencijalno otvaranje nove faze u ukrajinskoj kampanji protiv ruske Ratne mornarice, koja je već pretrpela značajne gubitke u Crnom moru i suočila se s ukrajinskim napadima u Kaspijskom moru.
Kakvo oružje sve poseduje "Naro-Fominsk"?
Sam "Naro-Fominsk" je među najnovijim brodovima ruske klase "Bujan-M".
Porinut je u decembru 2022. i pušten u službu u decembru 2023, brod nosi vertikalni lansirni sistem sa osam ćelija sposoban za raspoređivanje krstarećih raketa 3M14 Kalibr, što relativno malom brodu daje značajne mogućnosti za udare na velike daljine.
Njegovo dodatno naoružanje uključuje mornarički top A-190 kalibra 100 mm, sistem protivvazdušne odbrane (PVO) AK-630M-2 Duet, lanser raketa kratkog dometa Gibka-R i mitraljeze 7,62 mm i 14,5 mm.
(Kurir.rs/United24Media/Defence Express/Preveo i priredio: N. V.)