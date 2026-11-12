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Bračni par iz Rot am Zeea u Nemačkoj osuđen je pred Zemaljskim sudom u Elvangenu na dugogodišnje zatvorske kazne zbog teškog seksualnog zlostavljanja i silovanja sopstvene kćerke.

Sudsko veće osudilo je oca (45) na 11 godina i šest meseci zatvora, dok je majka (41) osuđena na devet godina i šest meseci zatvora.

U sve je umešan i njihov porodični prijatelj koji ima dvojno državljanstvo, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nemački bračni par je, prema navodima, svoje dete prepustio tom poznaniku kao seksualni objekat. Taj muškarac (54) nalazi se u bekstvu. Za njim je raspisana međunarodna poternica.

Devojčica se poverila nastavnici

Prema optužnici, roditelji su tada jedanaestogodišnju kćerku tokom više od godinu dana u više navrata prisiljavali na seksualne odnose. Kasnije im se pridružio i porodični prijatelj, Hrvat iz Bosne i Hercegovine. Roditelji su devojčici navodno čak pretili elektrošokovima. Optužnica navodi da je otac imao velike dugove prema 54-godišnjaku.

Slučaj je otkriven nakon što se devojčica poverila jednoj nastavnici. Ona je obavestila službu za zaštitu dece i omladine, koja od februara brine o sada trinaestogodišnjoj devojčici. Pred sudom su optuženi odbili da daju iskaz.

Sporna uloga sudskog veća

U samom postupku sudsko veće imalo je kontroverznu ulogu. U julu je pustilo optužene na slobodu jer nije videlo "hitnu sumnju na izvršenje krivičnog dela", što je uslov za određivanje pritvora.

Portparol suda objasnio je da je osuda tada bila verovatna, ali ne i sigurna. U tom trenutku devojčica još nije bila saslušana. Pošto su roditelji ćutali o optužbama, postojala je situacija "reč protiv reči".

Takvom tumačenju, međutim, usprotivio se Viši pokrajinski sud u Štutgartu, koji je u avgustu ponovo aktivirao nalog za pritvor protiv oca i porodičnog prijatelja.

Međutim, bilo je prekasno: 54-godišnjak je iskoristio privremeno puštanje na slobodu i pobegao. Vlasti pretpostavljaju da se nalazi negde u istočnoj Evropi. Prema rečima portparola suda, Hrvat poseduje i državljanstvo Bosne i Hercegovine, što bi moglo dodatno otežati njegovo izručenje.

Otac je ranije osuđivan

Sudsko veće odbacuje optužbe da je došlo do pravosudnog propusta. Navodi da se tada rukovodilo stanjem spisa predmeta. Otac je u međuvremenu već bio u zatvoru u Severnoj Rajni-Vestfaliji zbog pokušaja prevare. Takođe je ranije osuđivan zbog širenja pornografskog materijala.

Majka je, nasuprot tome, uhapšena prošle sedmice. Sudsko veće je očigledno posebno opterećujućim ocenilo prethodno predstavljeno psihološko veštačenje iskaza, te je zaključilo da postoji opasnost od bekstva.

U slučajevima seksualnog zlostavljanja analiza iskaza žrtve od strane stručnjaka predstavlja ključni temelj za donošenje presude. Trinaestogodišnja devojčica je u video-svedočenju opisala ono što je preživela. Taj snimak, kao i sadržaj veštačenja, razmatran je iza zatvorenih vrata.

Sumnjive uplate na račune bračnog para

Majka se suočava i sa posebnim postupkom zbog navodne prevare sa donacijama. Tereti se da je preko platforme "GoFundMe" prikupljala donacije lažno predstavljajući činjenice.