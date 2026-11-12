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Ruski predsednik Vladimir Putin započeo je u Kremlju razgovore sa specijalnim izaslanicima američkog predsednika, Stivom Vitkofom i zetom Donalda Trampa Džaredom Kušnerom, prenosi TASS.

Na početku sastanka, Putin je istakao da mu je drago što ih vidi u Moskvi i zamolio ih da prenesu zahvalnost Donaldu Trampu za diplomatske napore tokom rata i organizovanje kontakata između Rusije i Ukrajine, kao i prvoj dami SAD Melaniji Tramp za njeno učešće u rešavanju humanitarnih pitanja.

Konstatujući uspehe u humanitarnoj oblasti, Putin je evakuaciju Ukrajinaca iz grada Oleški, koji je pod ruskom okupacijom, sprovedenu početkom ovog meseca, ocenio kao pozitivno iskustvo.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Predložio novu humanitarnu misiju u Kostjantinivku

On je predložio da se po istom modelu organizuje humanitarna misija i u ratom razorenoj Kostjantinovki(ukrajinski Kostjantinivka), navodeći da je u tom gradu ostalo između 400 i 500 ljudi koje bi Rusija mogla da evakuiše, prenosi Skaj njuz.

- U Donbasu postoji selo koje se zove Kostjantinivka , gde još uvek ima oko 400-500 civila. Hajde da uradimo isto što smo uradili u Oleškom i da pozovemo predstavnike strane štampe, uključujući i američku - rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, ruskoj strani bi bilo potrebno pet dana da očisti okolinu Kostjantinivke od mina kako bi sprovela tu akciju.

Kostjantinivka, u kojoj je nekada živelo 67.000 ljudi, predstavlja ključno uporište u istočnom ukrajinskom "pojasu tvrđava" koje zadržava napredovanje ruskih snaga i već dugo je cilj Kremlja.

Ruska vojska je u julu tvrdila da je preuzela kontrolu nad tim gradom, što je Ukrajina negirala.

Sastanku prisustvuju pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, šef ruske pregovaračke delegacije Vladimir Medinski, kao i Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja.

Dmitrijev je ranije i dočekao američke predstavnike na aerodromu Vnukovo po njihovom dolasku u Moskvu.

Vitkof rekao da će obavestiti Zelenskog o današnjem razgovoru sa Putinom

Stiv Vitkof izjavio je danas da su se kontakti u Abu Dabiju odvijali u pozitivnoj atmosferi, ističući da su delegacije Rusije i Ukrajine efikasno radile, prenosi RIA.

Prema njegovim rečima, predstojeća razmena zatvorenika ukazuje na napredak u rešavanju sukoba.

Vitkof je dodao da Evropljani nisu bili za pregovaračkim stolom, ali da su obavešteni o rezultatima održanih kontakata.

Trampov specijalni izaslanik je takođe naveo da će o današnjim razgovorima sa Putinom obavestiti Zelenskog.

Kiril Dmitrijev dočekuje Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera na aerodromu Vnukovo u Moskvi Foto: Handout / AFP / Profimedia

Kušner naveo da su SAD započele razgovore sa Evropom o bezbednosnoj arhitekturi

Džared Kušner je izjavio da se nada da će današnji razgovori pružiti priliku da se razmotre okončanje ukrajinskog sukoba i putevi ka miru, prenosi RIA.

Prema njegovim rečima, američka strana vidi da Evropljani izražavaju želju da učestvuju u pregovorima i okončaju sukob u Ukrajini. Kušner je takođe naveo da su Sjedinjene Države započele razgovore sa Evropljanima o bezbednosnoj arhitekturi na kontinentu.

Kiril Dmitrijev dočekuje Džareda Kušnera na aerodromu Vnukovo u Moskvi Foto: RIA Novosti / Sputnik / Profimedia

Sledi sastanak sa Zelenskim

Kako je Kušner izjavio, nakon putovanja u Moskvu, američki izaslanici nameravaju da posete Dablin gde će se sastati sa ukrajisnkim predsednikom Volodimirom Zelenskim.