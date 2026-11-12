BARDELA PODNEO TUŽBU ZBOG "FALSIFIKOVANJA DOKUMENATA" Vođa francuske desnice reagovao na antisemitske spise koji se pripisuju njemu u medijima (FOTO)
Žordan Bardela, lider francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN), podneo je tužbu protiv nepoznatih osoba "zbog falsifikovanja i korišćenja falsifikovanih dokumenata", povodom toga što su u medijima objavljeni antisemitski spisi koji se pripisuju njemu, saopštilo je danas Tužilaštvo u Parizu.
Tužba Bardele, koji negira da je u mlađim danima bio autor ovih spisa, primljena je u utorak, prenosi Rojters.
Bardela je ranije podneo tužbu za klevetu protiv istraživačkog portala Medijapart, koji je krajem septembra objavio antisemitske spise za koje je naveo da ih je Bardela napisao u mlađim danima.
Francuski portal Mediapart objavio je navodne skrinšotove i prepiske iz perioda između 2013. i 2015. godine, kada je Bardela bio mlad aktivista stranke, u kojima su se pojavili antisemitski komentari, uključujući tvrdnje poput toga da "Jevrejin mora da dominira nad drugim narodima, da ih slama i pljačka" i da su "sve banke u rukama Jevreja".
Bardela je na to odgovorio da su optužbe "potpuno obmanjujuće" i da su deo "operacije za političku destabilizaciju" uoči kampanje za predsedničke izbore u Francuskoj i angažovao je advokata da pokrene pravne postupke zbog klevete.
(Kurir.rs/Tanjug)