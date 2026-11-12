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Žordan Bardela, lider francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN), podneo je tužbu protiv nepoznatih osoba "zbog falsifikovanja i korišćenja falsifikovanih dokumenata", povodom toga što su u medijima objavljeni antisemitski spisi koji se pripisuju njemu, saopštilo je danas Tužilaštvo u Parizu.

Tužba Bardele, koji negira da je u mlađim danima bio autor ovih spisa, primljena je u utorak, prenosi Rojters.

Bardela je ranije podneo tužbu za klevetu protiv istraživačkog portala Medijapart, koji je krajem septembra objavio antisemitske spise za koje je naveo da ih je Bardela napisao u mlađim danima.

1/6 Vidi galeriju Žordan Bardela, lider francuske desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Francuski portal Mediapart objavio je navodne skrinšotove i prepiske iz perioda između 2013. i 2015. godine, kada je Bardela bio mlad aktivista stranke, u kojima su se pojavili antisemitski komentari, uključujući tvrdnje poput toga da "Jevrejin mora da dominira nad drugim narodima, da ih slama i pljačka" i da su "sve banke u rukama Jevreja".

1/18 Vidi galeriju Žordan Bardela, predsednik Nacionalnog okupljanja Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Baptiste Autissier / imago stock&people / Profimedia, Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bardela je na to odgovorio da su optužbe "potpuno obmanjujuće" i da su deo "operacije za političku destabilizaciju" uoči kampanje za predsedničke izbore u Francuskoj i angažovao je advokata da pokrene pravne postupke zbog klevete.