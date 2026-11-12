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Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, izjavila je danas da će Evropska komisija predstaviti novi paket sankcija Rusiji i predloge o finansijskim merama za Ukrajinu pre narednog samita Evropskog saveta.

"Pripremamo predlog o tome kako da pokrijemo finansijske potrebe Ukrajine u 2027. godini. Novi paket sankcija i predlog o finansijskim potrebama predstavićemo pre narednog Evropskog saveta", rekla je Fon der Lajen uoči sastanka sa međunarodnim liderima u Dablinu, prenosi Rojters.

Naredni vanredni samit Evropskog saveta zakazan je za 26. i 27. novembar.

Novi paket biće 22. po redu koji Evropska unija uvodi Rusiji zbog napada na Ukrajinu i rata, koji traje gotovo pet godina.

Evropska komisija još razmatra njegove konačne detalje.

1/18 Vidi galeriju Govor o stanju EU Ursule fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, pred poslanicima Evropskog parlamenta Foto: RONALD WITTEK/EPA

Prema navodima evropskih diplomata, očekuje se da će nove mere obuhvatiti dodatna ograničenja za banke, kriptovalute i platforme za trgovinu kriptovalutama, kao i mere za sprečavanje zaobilaženja sankcija preko trećih zemalja.

Paket bi mogao da obuhvati i zabranu učešća ruskih i beloruskih sportista na međunarodnim takmičenjima u Evropskoj uniji, navele su diplomate.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je za Rojters da je pitanje učešća sportista važno za predsednika Rusije Vladimira Putina, jer mu veliki sportski događaji omogućavaju da predstavi Rusiju kao moćnu i međunarodno prihvaćenu zemlju.

1/11 Vidi galeriju Kaja Kalas, šefica diplomatije EU Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, OLIVIER HOSLET/EPA, RONALD WITTEK/EPA

Kalas je dodala da su u toku i razgovori o mogućem uvođenju viznih ograničenja za ruske državljane koji su učestvovali u ratu u Ukrajini.

Oko 50 evropskih i svetskih lidera okupilo se danas u Dablinu na samitu Evropske političke zajednice (EPZ), najvećem diplomatskom događaju u istoriji Irske, na kojem se očekuje da će rat u Ukrajini i mogućnosti za postizanje mirovnog rešenja biti jedna od glavnih tema razgovora.