FON DER LAJEN NAJAVILA NOVI PAKET SANKCIJA RUSIJI! Predsednica Evropske komisije uoči sastanka u Dablinu govorila i o finansijskim potrebama Ukrajine (FOTO)
Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, izjavila je danas da će Evropska komisija predstaviti novi paket sankcija Rusiji i predloge o finansijskim merama za Ukrajinu pre narednog samita Evropskog saveta.
"Pripremamo predlog o tome kako da pokrijemo finansijske potrebe Ukrajine u 2027. godini. Novi paket sankcija i predlog o finansijskim potrebama predstavićemo pre narednog Evropskog saveta", rekla je Fon der Lajen uoči sastanka sa međunarodnim liderima u Dablinu, prenosi Rojters.
Naredni vanredni samit Evropskog saveta zakazan je za 26. i 27. novembar.
Novi paket biće 22. po redu koji Evropska unija uvodi Rusiji zbog napada na Ukrajinu i rata, koji traje gotovo pet godina.
Evropska komisija još razmatra njegove konačne detalje.
Prema navodima evropskih diplomata, očekuje se da će nove mere obuhvatiti dodatna ograničenja za banke, kriptovalute i platforme za trgovinu kriptovalutama, kao i mere za sprečavanje zaobilaženja sankcija preko trećih zemalja.
Paket bi mogao da obuhvati i zabranu učešća ruskih i beloruskih sportista na međunarodnim takmičenjima u Evropskoj uniji, navele su diplomate.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je za Rojters da je pitanje učešća sportista važno za predsednika Rusije Vladimira Putina, jer mu veliki sportski događaji omogućavaju da predstavi Rusiju kao moćnu i međunarodno prihvaćenu zemlju.
Kalas je dodala da su u toku i razgovori o mogućem uvođenju viznih ograničenja za ruske državljane koji su učestvovali u ratu u Ukrajini.
Oko 50 evropskih i svetskih lidera okupilo se danas u Dablinu na samitu Evropske političke zajednice (EPZ), najvećem diplomatskom događaju u istoriji Irske, na kojem se očekuje da će rat u Ukrajini i mogućnosti za postizanje mirovnog rešenja biti jedna od glavnih tema razgovora.
(Kurir.rs/Tanjug)