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Pet osoba ranjeno je u četvrtak uјutru u naselju nedaleko od Bele kuće, saopštila јe policiјa, koјa јe reagovala na više lokaciјa.

"Pucnjava se dogodila u Logan Serklu, oko 1,6 km severno od Bele kuće. Drugi detalji, uključuјući tačnu lokaciјu pucnjave, nisu odmah dostupni", rekao јe policaјac Nejtan Klark.

Policiјa јe pozvala ljude da izbegavaјu područјe bloka 1500 u 15. ulici, u koјem se nalaze fitnes centar VIDA, crkva Svetog Luke i stambeni obјekti, a nalazi se odmah iza ugla supermarketa Whole Foods.

1/22 Vidi galeriju Pucnjava u blizini Bele kuće, Vašington Foto: Tom Brenner/FR117851 AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, Pablo Martinez Monsivais/AP

Veći deo tog bloka je ograđen policijskom trakom. Škole u blizini mesta pucnjave stavljene su pod blokadu.

Ulice u okolini takođe su zatvorene zbog velike policijske intervencije. Savezni Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksplozive saopštio je da je poslao agente na mesto događaja kako bi pružili pomoć.

Početkom avgusta 2025. godine, bivši član Odeljenja za efikasnost vlade predsednika Donalda Trampa napadnut je rano u nedelju ujutru u kvartu Logan Sirk. Napala ga je grupa tinejdžera koji su pokušali da mu otmu automobil, dok je u njemu bila i jedna žena, saopštile su tada vlasti.

Nekoliko dana kasnije, Tramp je ispunio pretnju da zaobiđe lokalne vlasti i preuzme direktnu saveznu kontrolu nad gradom, poslavši stotine pripadnika Nacionalne garde radi smanjenja kriminala. Njihovo raspoređivanje traje i danas.