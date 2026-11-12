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Jensen Huangpodneo je ostavku na mesto predsednika i generalnog direktora kompanije Nvidia, a odluka stupa na snagu odmah.

Kompanija je objavila da će ga privremeno naslediti finansijska direktorka Kolet Kres, dok traje potraga za trajnim naslednikom.

Privremena direktorka preuzima funkciju

Odluka dolazi nakon što je uprava kompanije održala sastanak na kojem se raspravljalo o Huangovoj budućnosti, u trenutku kada se tehnološki gigant suočava sa ozbiljnom reputacionom krizom.

Jedan od osnivača Nvidije

Huang ima 63 godine i jedan je od suosnivača Nvidije, kompanije koja je zahvaljujući procvatu veštačke inteligencije postala ključni igrač globalne tehnološke industrije. Poseduje oko 3,6 odsto njenih akcija, a tokom decenija na čelu kompanije izgradio je izrazito centralizovan sistem upravljanja, sa velikim brojem direktnih saradnika.

Foto: ChatGPT

Afera sa ženom za koju se sumnja da je špijunirala za Kinu

Prema seriji tekstova Njujork tajmsa, Huang je bio u vezi sa kineskom poslovnom ženom koja se predstavlja kao Alis Huang. Američke obaveštajne službe zaključile su da ju je angažovala glavna kineska obaveštajna agencija kako bi prikupljala informacije o direktoru Nvidije.

Alis Huang nije odgovorila na zahteve za komentar. Nvidija je ranije saopštila da nema razloga da veruje da je Džensen Huang ugrozio nacionalnu bezbednost ili poslovne tajne kompanije, ali je upravni odbor ipak pokrenuo istragu.

Američki zvaničnici sumnjaju i da je singapurska kompanija Megaspeed, u kojoj je Alis Huang bila jedna od visokih rukovoditeljki, pomagala u krijumčarenju čipova čiji je izvoz u Kinu ograničen. Kina je odbacila optužbe za špijunažu, a njena ambasada nazvala ih je "klevetama".

Džensen Huang Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Veza sa direktorkom koja mu je bila podređena

Njujork tajms je objavio i da je Huang imao vanbračnu vezu sa jednom rukovoditeljkom Nvidije koja mu je direktno odgovarala za svoj rad. Tu informaciju potvrdilo je pet osoba koje su radile u kompaniji.

U kodeksu ponašanja Nvidije zaposlenima se nalaže da izbegavaju situacije u kojima njihovi postupci mogu da dovedu do sukoba interesa, uključujući i lične odnose. Kompanija navodi da bez odlaganja istražuje prijave o nepravilnostima.

Tramp branio Huanga, akcije Nvidije pale

Američki predsednik Donald Tramp branio je Huanga tokom protekle nedelje, nazivajući ga "časnim čovekom". Tramp je rekao da mu je direktor Nvidije kazao da nije znao da je Alis Huang bila obaveštajna operativka Pekinga.

Donald Tramp Foto: EMILY CURIEL/EPA

Huang je imao značajan uticaj na Trampov pristup veštačkoj inteligenciji i Kini. Uspeo je da ubedi predsednika da povuče zabranu prodaje čipova Kini, dok je Nvidia donirala najmanje 20 miliona dolara fondu za projekat izgradnje balske sale u Beloj kući.

Tramp je najavio da sledeće nedelje putuje u Kinu, ali je rekao da ne planira da tokom razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom pokreće pitanje Nvidije.

Akcije kompanije pale su u trgovanju nakon zatvaranja berze u sredu, dok je upravni odbor razmatrao Huangovu budućnost, a pad je nastavljen i u četvrtak.

Nvidija dobila prvog predsednika upravnog odbora

Upravni odbor imenovao je Harvija Džounsa za prvog predsednika Nvidije. Džouns ima dugogodišnje iskustvo u industriji čipova, a ranije je bio generalni direktor i izvršni predsednik kompanije Sinopsis.

Jedna od glavnih briga nakon Huangovog odlaska jeste mogućnost da kompaniju napusti i deo zaposlenih. Nvidia ima veliki broj dugogodišnjih saradnika koji su bili vezani za Huanga, koga su smatrali vizionarom. Mnogi od njih značajno su se obogatili tokom rasta kompanije.