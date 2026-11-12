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Poljska policija uhapsila je muškarca koji je pucao u pravcu policajaca u Krakovu, a u incidentu nije bilo povređenih, prenosi Polsat News.

Poljski mediji preneli su da je policija prethodno dobila prijavu o muškarcu koji sa sobom ima predmet nalik na vatreno oružje, nakon čega je na lice mesta upućena patrola.

Kada su policajci stigli, muškarac je pucao u njihovom pravcu, a oni su odgovorili ispaljivanjem upozoravajućih hitaca, izjavio je mlađi inspektor Jakub Mirohna iz Policijske uprave u Krakovu.

Muškarac je potom odbacio oružje, nakon čega su ga policajci savladali i uhapsili.

Prema navodima portala LoveKrakov, muškarac je ispalio dva hica, najverovatnije iz startnog pištolja, a nalazio se u automobilu.

Na mestu incidenta intervenisalo je više policijskih patrola, kao i ekipa hitne pomoći.

Masakr u Krakovu

Podsetimo, ovaj incident se dešava nakon što je 7. novembra 24-godišnji Poljak MihalOksinjski otvorio vatru na ljude na glavnom trgu u Krakovu.

U napadu je, prema navodima iz izveštaja, ubijeno šest osoba, dok je 15 ranjeno. Policija je intervenisala i pucala na napadača, koji je kasnije, 9. novembra, preminuo u bolnici.

1/4 Vidi galeriju Policija savladala oružanog ubicu u Krakovu Foto: Printskrin

Istraga je dobila dodatnu dimenziju nakon što su u porodičnoj kući napadača pronađena tela njegovih roditelja i sestre.

Poljske vlasti istražuju okolnosti zločina, uključujući mogućnost da je napad bio povezan sa ekstremno desničarskom ideologijom, ali motiv još nije konačno utvrđen.