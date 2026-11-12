NOVA PUCNJAVA U KRAKOVU! Muškarac zapucao na policiju, ona uzvratila vatru
- Poljska policija uhapsila je muškarca u Krakovu nakon što je pucao u njihovom pravcu, a oni su uzvratili upozoravajućim hicima.
- U incidentu nije bilo povređenih, a muškarac je potom odbacio oružje i savladan je na licu mesta.
Poljska policija uhapsila je muškarca koji je pucao u pravcu policajaca u Krakovu, a u incidentu nije bilo povređenih, prenosi Polsat News.
Poljski mediji preneli su da je policija prethodno dobila prijavu o muškarcu koji sa sobom ima predmet nalik na vatreno oružje, nakon čega je na lice mesta upućena patrola.
Kada su policajci stigli, muškarac je pucao u njihovom pravcu, a oni su odgovorili ispaljivanjem upozoravajućih hitaca, izjavio je mlađi inspektor Jakub Mirohna iz Policijske uprave u Krakovu.
Muškarac je potom odbacio oružje, nakon čega su ga policajci savladali i uhapsili.
Prema navodima portala LoveKrakov, muškarac je ispalio dva hica, najverovatnije iz startnog pištolja, a nalazio se u automobilu.
Na mestu incidenta intervenisalo je više policijskih patrola, kao i ekipa hitne pomoći.
Masakr u Krakovu
Podsetimo, ovaj incident se dešava nakon što je 7. novembra 24-godišnji Poljak MihalOksinjski otvorio vatru na ljude na glavnom trgu u Krakovu.
U napadu je, prema navodima iz izveštaja, ubijeno šest osoba, dok je 15 ranjeno. Policija je intervenisala i pucala na napadača, koji je kasnije, 9. novembra, preminuo u bolnici.
Istraga je dobila dodatnu dimenziju nakon što su u porodičnoj kući napadača pronađena tela njegovih roditelja i sestre.
Poljske vlasti istražuju okolnosti zločina, uključujući mogućnost da je napad bio povezan sa ekstremno desničarskom ideologijom, ali motiv još nije konačno utvrđen.
(Kurir.rs/Tanjug)