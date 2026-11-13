Slušaj vest

Velika Britanija je danas uvela sankcije ruskom proizvođaču nafte Slavneftu, kao i nizu kompanija i brodova povezanih sa energetskim sektorom, saopštivši da je postala prva zemlja koja je sankcionisala svih 10 najvećih ruskih proizvođača nafte.

Nove mere obuhvataju i brodove koji učestvuju u transportu ruske nafte i tečnog prirodnog gasa, velike kompanije za proizvodnju uglja, kao i projekat Vostok Oil ruske kompanije Rosnjeft, prenosi Rojters.

Bernam je izjavio da je cilj sankcija da se dodatno smanje prihodi Rusije od nafte i doprinese okončanju, kako je naveo, nepotrebnog rata Kremlja.

"Sada svi moramo da iskoristimo zamah u pregovorima i pronađemo put napred za bezbednost kod kuće i bezbednost našeg kontinenta", dodao je on.

Britanija je ranije uvela sankcije velikim ruskim energetskim kompanijama, među kojima su Transnjeft, Rosnjeft i Lukoil.

Uvođenjem sankcija Slavneftu, svih 10 najvećih ruskih proizvođača nafte sada je obuhvaćeno britanskim sankcijama, saopštila je britanska vlada.