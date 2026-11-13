VELIKA BRITANIJA UVELA SANKCIJE RUSKOM SLAVNEFTU! Svih 10 najvećih proizvođača nafte u Rusiji sada je obuhvaćeno britanskim sankcijama
- Velika Britanija uvela je sankcije ruskom proizvođaču nafte Slavneftu i nizu firmi i brodova iz energetskog sektora.
- Britanska vlada navodi da su sada sankcionisani svih 10 najvećih ruskih proizvođača nafte, uz cilj da se smanje prihodi Moskve od nafte.
Velika Britanija je danas uvela sankcije ruskom proizvođaču nafte Slavneftu, kao i nizu kompanija i brodova povezanih sa energetskim sektorom, saopštivši da je postala prva zemlja koja je sankcionisala svih 10 najvećih ruskih proizvođača nafte.
Nove mere obuhvataju i brodove koji učestvuju u transportu ruske nafte i tečnog prirodnog gasa, velike kompanije za proizvodnju uglja, kao i projekat Vostok Oil ruske kompanije Rosnjeft, prenosi Rojters.
Bernam je izjavio da je cilj sankcija da se dodatno smanje prihodi Rusije od nafte i doprinese okončanju, kako je naveo, nepotrebnog rata Kremlja.
"Sada svi moramo da iskoristimo zamah u pregovorima i pronađemo put napred za bezbednost kod kuće i bezbednost našeg kontinenta", dodao je on.
Britanija je ranije uvela sankcije velikim ruskim energetskim kompanijama, među kojima su Transnjeft, Rosnjeft i Lukoil.
Uvođenjem sankcija Slavneftu, svih 10 najvećih ruskih proizvođača nafte sada je obuhvaćeno britanskim sankcijama, saopštila je britanska vlada.
(Kurir.rs/Tanjug)