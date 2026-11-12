FILMSKA PLJAČKA U SRCU PARIZA! Maskirani razbojnici s kalašnjikovima upali u čuvenu zlataru usred bela dana, za tri minuta pokupili plen i nestali! (FOTO)
- Četiri maskirane osobe naoružane automatskim oružjem opljačkale su juvelirnicu 'De Birs' u centru Pariza, nedaleko od trga Vandom, nešto posle 11 časova.
- Pljačka je trajala dva do tri minuta, a razbojnici su pobegli na dva motocikla i još nisu uhvaćeni.
Juvelirnicu "De Birs" u centru Pariza danas su opljačkale četiri maskirane osobe uz upotrebu automatskog oružja, naveli su policijski izvori.
Kako se navodi, pljačkaši naoružani dugim cevima, uključujući automatske puške kalašnjikov, upali su u zlataru u neposrednoj blizini trga Vandom, nešto posle 11 časova, preneo je list Figaro.
Za sada nije poznato šta su pljačkaši odneli iz zlatare.
"Sve se odigralo veoma brzo i trajalo je najviše dva do tri minuta", izjavio je za Figaro predstavnik policijskog sindikata, Fabijen Bogai.
Četvorica pljačkaša pobegla su sa lica mesta na dva motocikla, bez policijske potere, i još uvek su na slobodi. Istragu je preuzela policijska jedinica za suzbijanje organizovanog kriminala i pljački (BRB).
Iz kompanije "De Birs" za pariski list su naveli da sarađuju sa policijom i da će juvelirnica ostati zatvorena "do daljeg".
Na pitanje o postojanju video-nadzora, odgovorili su da je istraga u toku i da "nisu u mogućnosti da daju dalje komentare", a razmere pljačke još uvek nisu poznate.
(Kurir.rs/Tanjug)