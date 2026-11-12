Slušaj vest

Povorka automobila sa specijalnim američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom napustila je danas Kremlj, nakon više od dva sata razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenose RIA novosti.

Tokom sastanka Putin je, između ostalog, predložio organizovanje humanitarne misije u Konstantinovki, povodom iskustava iz humanitarne misije u gradu Oleški, zbog koje je krajem oktobra bilo postignuto lokalno primirje sa Ukrajinom.

Vitkof je kazao da Sjedinjene Američke Države čine sve što je potrebno da okončaju sukob u Ukrajini.

Sastanak je održan u izvršnoj kancelariji Kremlja a sa ruske strane prisustvovali su i pomoćnici ruskog predsednika Jurij Ušakov i Vladimir Medinski, kao i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev, koji je i specijalni Purtinov predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Vitkof i Kušner su jutros stigli u Moskvu iz Abu Dabija, gde su učestvovali u trilateralnim pregovorima između Rusije, SAD i Ukrajine.

Šef ruske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju Vladimir Medinski je pre početka sastanka rekao da će centralna tema razgovora biti evropska bezbednosna arhitektura.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustitePlanetaPUTIN PREDLOŽIO NOVU HUMANITARNU MISIJU! Na sastanku u Kremlju sa Trampovim ljudima naveo da je Rusima potrebno 5 dana da očiste Kostjantinivku od mina (VIDEO)
Vladimir Putin, Stiv Vitkof i Džared Kušner, pregovori u Kremlju
PlanetaRAT SE ŠIRI! RUSKI RATNI BROD PRVI PUT NAPADNUT U BALTIČKOM MORU! Udar na samoj granici NATO, povukao se ka Putinovom rodnom gradu, ima mrtvih među posadom?
raketni brod Naro-Fominsk
PlanetaZELENSKI PONOVO PRIJAVIO PROBLEM SA STARŠILDOM: "Ovo pomaže Rusima da ubiju više Ukrajinaca i izvrše preciznije udare"
Volodimir Zelenski
PlanetaBOMBA RAZNELA AUTOMOBIL U PUTINOVOM RODNOM GRADU, UBIJEN RUSKI PUKOVNIK! Eksplozija odjeknula čim je krenuo da izlazi iz dvorišta kuće (FOTO, VIDEO)
Ukrajina Rusija