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Vladimir Putin, Stiv Vitkof i Džared Kušner, pregovori u Kremlju

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Povorka automobila sa specijalnim američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom napustila je danas Kremlj, nakon više od dva sata razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenose RIA novosti.

Tokom sastanka Putin je, između ostalog, predložio organizovanje humanitarne misije u Konstantinovki, povodom iskustava iz humanitarne misije u gradu Oleški, zbog koje je krajem oktobra bilo postignuto lokalno primirje sa Ukrajinom.

Vitkof je kazao da Sjedinjene Američke Države čine sve što je potrebno da okončaju sukob u Ukrajini.

Sastanak je održan u izvršnoj kancelariji Kremlja a sa ruske strane prisustvovali su i pomoćnici ruskog predsednika Jurij Ušakov i Vladimir Medinski, kao i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev, koji je i specijalni Purtinov predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Vitkof i Kušner su jutros stigli u Moskvu iz Abu Dabija, gde su učestvovali u trilateralnim pregovorima između Rusije, SAD i Ukrajine.

Šef ruske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju Vladimir Medinski je pre početka sastanka rekao da će centralna tema razgovora biti evropska bezbednosna arhitektura.