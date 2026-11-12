VITKOF I KUŠNER NAPUSTILI KREMLJ: Trampovi izaslanici razgovarali sa Putinom preko dva sata
- Vitkof i Kušner napustili su Kremlj posle više od dva sata razgovora sa Vladimirom Putinom, prenosi RIA novosti.
- Putin je predložio humanitarnu misiju u Konstantinovki, a Vitkof je rekao da SAD čine sve da okončaju sukob u Ukrajini.
Povorka automobila sa specijalnim američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom napustila je danas Kremlj, nakon više od dva sata razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenose RIA novosti.
Tokom sastanka Putin je, između ostalog, predložio organizovanje humanitarne misije u Konstantinovki, povodom iskustava iz humanitarne misije u gradu Oleški, zbog koje je krajem oktobra bilo postignuto lokalno primirje sa Ukrajinom.
Vitkof je kazao da Sjedinjene Američke Države čine sve što je potrebno da okončaju sukob u Ukrajini.
Sastanak je održan u izvršnoj kancelariji Kremlja a sa ruske strane prisustvovali su i pomoćnici ruskog predsednika Jurij Ušakov i Vladimir Medinski, kao i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev, koji je i specijalni Purtinov predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
Vitkof i Kušner su jutros stigli u Moskvu iz Abu Dabija, gde su učestvovali u trilateralnim pregovorima između Rusije, SAD i Ukrajine.
Šef ruske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju Vladimir Medinski je pre početka sastanka rekao da će centralna tema razgovora biti evropska bezbednosna arhitektura.
(Kurir.rs/Tanjug)