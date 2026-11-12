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Najmanje pet osoba je upucano u blizini Logan Serkla u Vašingtonu, na oko 1,6 kilometara od Bele kuće. Jedna osoba je preminula, dok su četiri ranjene, a napadač se zabarikadirao u stambenoj zgradi, saopštila je vašingtonska policija.

Identitet napadača za sada nije poznat. Prema navodima izvora iz federalnih bezbednosnih službi za televiziju News4, on se nalazi zabarikadiran na višem spratu stambene zgrade iznad teretane u kojoj je došlo do pucnjave.

Policija je potvrdila da je više žrtava pogođeno u oblasti 15. i P ulice (NW), iako još nije jasno da li su upucani unutar zgrade ili ispred nje.

Ranjeni prevezeni u bolnicu

Četiri povređene osobe prevezene su u bolnice i nalaze se u različitim stanjima, dok identitet preminule osobe još nije utvrđen.

Reč je o prometnom bloku u kojem se, pored stanova i restorana, nalaze prodavnica Whole Foods i teretana Vida Fitness.

Članica gradskog veća Vašingtona Bruk Pinto objavila je na društvenim mrežama da se pucnjava dogodila "u i ispred" teretane Vida Fitness i zamolila građane da izbegavaju ovo područje, dok Policija okruga Kolumbija (MPD) još uvek nije potvrdila tačnu lokaciju.

Svedokinja koja se u trenutku napada nalazila na traci za trčanje u teretani ispričala je za News4 da su ona i ostali prisutni, čim su začuli pucnje, istrčali iz zgrade i potražili zaklon u obližnjem lokalu Call Your Mother.

Menadžer tog objekta Oskar Vaskez naveo je da su se prvo oglasili protivpožarni alarmi u zgradi, a da se minut do dva nakon što su svi izašli iz lokala začula pucnjava.

"Čuli smo veoma glasne, agresivne pucnje. Ne kao iz pištolja ili nečeg sličnog", rekao je Vaskez. "Videli smo ljude kako utrčavaju unutra".

Policija apeluje na građane da u ovom trenutku izbegavaju ovu oblast, a MPD je izdao naređenje za ostanak u zatvorenom prostoru za blok 1500 u 15. ulici NW.

1/22 Vidi galeriju Pucnjava u blizini Bele kuće, Vašington Foto: Tom Brenner/FR117851 AP, Julia Demaree Nikhinson/AP, Pablo Martinez Monsivais/AP

Devet škola u stanju pripravnosti

Istovremeno, devet škola u tom kraju stavljeno je u stanje pripravnosti, potvrdio je portparol javnih škola Vašingtona (DCPS) za News4. To podrazumeva da niko ne može da uđe u zgrade niti da iz njih izađe, dok se redovne aktivnosti unutar njih nesmetano nastavljaju, a škole sa roditeljima komuniciraju putem SMS poruka.

Već blok dalje, na uglu 15. ulice i avenije Roud Ajlend NW, zabeleženo je veliko prisustvo policije, sa desetinama policijskih automobila i vozila hitnih službi na licu mesta, kao i policajcima u taktičkoj opremi koji pristižu u to područje.

Među službama koje su reagovale nalaze se FBI, ATF Vašington, vatrogasna služba Vašingtona, policija metroa, specijalna policija, Ministarstvo za unutrašnju bezbednost i Nacionalna garda, dok je oko 8.45 ujutru viđeno i više sanitetskih autobusa kako pristiže.