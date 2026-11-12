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Za Rusiju postoji samo jedna linija razgraničenja sa Ukrajinom, a to je državna granica, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku saspecijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivenom Vitkofa i zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom.

Putin je ukazao na ostvareni napredak na humanitarnom planu između Rusije i Ukrajine i zamolio američke izaslanike da prenesu reči zahvalnosti predsedniku SAD Donaldu Trampu što je organizovao kontakte između dve zemlje.

Takođe je uputio reči zahvalnosti i prvoj dami SAD, Melaniji Tramp, zbog njenog učešća u rešavanju humanitarnog pitanja u vezi sa mestom Aljoški. Ruski predsednik je naglasio da mu je važno da čuje procenu američke strane o kontaktima u Abu Dabiju.

Govoreći o teritorijalnim pitanjima u rešavanju sukoba u Ukrajini, Putin je naglasio da su za Rusiju važniji ljudi koji žive na tim teritorijama, njihove tradicije, kulture i pravo da žive u skladu sa svojim tradicionalnim vrednostima.

"Znamo da ukrajinska strana pokreće pitanja takozvanih sivih zona i to će uvek biti seme razdora. Za nas postoji samo jedna linija razgraničenja i to je linija državne granice, jer će tada uvek biti jasno – ovde ste vi, a ovde mi", objasnio je Putin.

Čim se pokrene tema sivih zona, nastavio je ruski predsednik, dolazi do nesporazuma, neodrživosti svih dogovora i tada nikakvog dugoročnog mira ne može biti.

"I dalje čujemo da oni neku teritoriju kontrolišu, a da mi neku ne kontrolišemo. To će trajati beskonačno, jer nije jednostavno doći tamo i proveriti stanje na terenu u uslovima savremenog oružja", dodao je Putin.

Predsednik Rusije je zatim predložio da se u Konstantinovki sprovede humanitarna misija, po uzoru na onu u gradu Aljoški. Rusija kontroliše ovaj grad i spremna je da osigura bezbednost misije, naglasio je predsednik Rusije.

Vladimir Putin i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju

Putin je skrenuo pažnju na to da Rusija nikada nije prekidala dijalog sa Evropom, već su to učinile upravo evropske zemlje.

"Od samog početka smo govorili da je prisustvo bilo kakvih stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji za nas apsolutno neprihvatljivo, jer smatramo da to ugrožava bezbednost Ruske Federacije. Evropljani to znaju. Šta čujemo od njih? Da će nakon zaključenja mira odmah rasporediti trupe. Šta to znači? Već smo o tome razgovarali, za nas je to legitiman cilj. Nakon mira u Ukrajini, planiraju da rasporede trupe, a to je nastavak rata. Začarani krug", rekao je ruski lider.

On je naglasio da bi Rusija želela da SAD porazgovaraju sa Evropljanima i pomognu im da odluče šta žele – mir ili rat.

"Što se tiče trajanja mira, njegove besprekornosti i pouzdanosti, takođe bismo želeli da bude večan. Znamo da se teritorijalna pitanja shvataju različito na obe strane", poručio je Putin.

Vitkof je, sa svoje strane, zahvalio ruskom lideru na sastanku. Istakao je da su pregovori protekli u pozitivnoj atmosferi i da su ruske i ukrajinske delegacije efikasno radile. Specijalni izaslanik predsednika SAD istakao je da predstojeća razmena zarobljenika između Moskve i Kijeva ukazuje na napredak ka rešavanju sukoba.

Vladimir Putin, Džared Kušner i Stiv Vitkof, pregovori u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Takođe je zahvalio Vladimiru Medinskom na njegovim naporima tokom pregovora u Abu Dabiju. Napomenuo je da evropski predstavnici nisu direktno učestvovali u pregovorima, ali su bili obaveštavani o ostvarenim kontaktima. Dodao je da je planiran sastanak sa Zelenskim u Dablinu, gde će ga informisati o današnjim kontaktima.

Kako je naglasio zet američkog predsednika Džared Kušner, Sjedinjene Države su započele razgovore sa Evropljanima o bezbednosnoj arhitekturi kontinenta. Prema njegovim rečima, američka strana takođe primećuje želju evropskih zemalja da učestvuju u pregovorima i pomognu u okončanju sukoba u Ukrajini.

Sastanku su takođe prisustvovali šef ruske pregovaračke delegacije Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsednik Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Sastanak je trajao oko dva i po sata.

Današnja poseta specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država Stiva Vitkofa Rusiji je njegova deseta poseta toj zemlji od prvog dolaska u Moskvu, u februaru 2025. godine. Specijalni izaslanik i zet američkog predsednika Džared Kušner boravi u Rusiji treći put.

Podsetimo, Rusija, Ukrajina i SAD su završile dvodnevne pregovore u Abu Dabiju, tako što su postigle načelni sporazum o velikoj razmeni zatvorenika i planovima za dalji diplomatski rad.