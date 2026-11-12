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U šumi u blizini grada Trebnja, na jugoistoku Slovenije, danas je medved napao muškarca koji je šetao psa, saopštilo je Ministarstvo životne sredine.

Prema navodima policije, muškarac je u napadu zadobio povrede i prevezen je u bolnicu, ali nije životno ugrožen, prenosi STA.

Predsednik lokalnog lovačkog udruženja Stane Pekolja izjavio je za "Dolenjski list" da je muškarac uspeo dapobegne od medveda i peške se vrati do svoje kuće, udaljene oko 100 metara.

On je najpre zbrinut u Domu zdravlja u Trebnju, a odatle hitno prebačen u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani.

Kako navodi policijska uprava Novo Mesto, povrede koje je zadobio nisu opasne po život.

Ministarstvo je u saopštenju za javnost navelo da su odmah nakon napada kontaktirane nadležne službe kako bi se preduzele sve neophodne mere za zaštitu ljudi.

Građanima je savetovan oprez prilikom boravka u prirodi, a ukoliko primete medveda, trebalo bi da to prijave hitnim službama.

U slučaju u Trebnju aktiviran je protokol za hitne situacije, što znači da medved može biti odstreljen odmah, ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Lovci iz Trebnja pojačali su svoje prisustvo na tom području.

Ipak, Ministarstvo još nije izdalo nalog za hitan odstrel, s obzirom na to da se on mora odnositi na konkretno identifikovanu jedinku koja se vraća na to područje.

Kako STA nezvanično saznaje, lovci u ovom slučaju čak ni ne znaju koja je jedinka izvršila napad.

Ministarstvo je dodalo da je, nakon ukidanja privremene suspenzije, u toku odstrel 206 mrkih medveda, u skladu sa izdatom dozvolom.

"Upravnici lovišta tako nastavljaju sa odstrelom medveda koji predstavljaju pretnju po život i zdravlje ljudi. Na području Trebnja predviđena kvota još nije ispunjena, pa je tamo odstrel i dalje moguć", navodi se u saopštenju Ministarstva.