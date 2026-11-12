NOVI SUSRET TRAMPA I PUTINA: Rusi otkrili kada i gde će se sastati dva predsednika
- Putin i Tramp trebalo bi da se sastanu na samitu APEK-a u Šenženu, koji se održava od 17. do 19. novembra.
- U Kremlju su razgovarali Putin i američki izaslanici Džared Kušner i Stiven Vitkof, a Moskva i Vašington dogovorili su nastavak trilateralnih pregovora.
Predsednik Rusije Vladimir Putin će se sastati sa liderom SAD Donaldom Trampom na samitu APEK-a u Šenženu (Kina), izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.
"Rusija se nada da će trilateralni sastanak lidera Rusije, SAD i Kine uticati na celokupnu međunarodnu situaciju. Svima je očigledno da sadašnji svetski bezbednosni sistem ne funkcioniše", rekao je Ušakov.
Samit APEC-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje) 2026. održava se u kineskom gradu Šenženu od 17. do 19. novembra. Ovo je treći put da Kina organizuje ovaj prestižni skup, posle Šangaja 2001. i Pekinga 2014. godine.
Razgovor Putina sa Vitkofom i Kušnerom bio je sadržajan, konstruktivan, otvoren i koristan, rekao je Ušakov.
"Vitkof i Kušner podržali su Putinov predlog da se, po uzoru na Aljoške, organizuje humanitarna misija u Konstantinovki", rekao je Ušakov.
Kako je istakao, ruski predsednik Vladimir Putin je posebno skrenuo pažnju specijalnim izaslanicima na to da Kijev pokreće pitanje takozvanih sivih zona.
"Na kraju sastanka dogovoreno je da se započnu kontakti u vezi sa organizovanjem humanitarne misije u Konstantinovki", precizirao je.
Ušakov je takođe potvrdio da su se Rusija i SAD dogovorile o nastavku trilateralnih pregovora.
"Rusija je spremna da odmah, zajedno sa SAD, započne razgovore o predlozima za evropsku bezbednost", izjavio je Ušakov.
Kako je dodao, "Moskva se nada da će Vitkof i Kušner preneti poruke iz Moskve Evropljanima i Ukrajincima u Dablinu".
Podsetimo, danas su u Kremlju održani razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina i američkih izaslanika Džareda Kušnera i Stivena Vitkofa.
Njihova poseta dolazi posle dvodnevnih razgovora u Abu Dabiju između delegacija Rusije, SAD i Ukrajine, prvih te vrste od februara, za koje sve strane kažu da su postigle određeni napredak u nekim pitanjima.
Trampovi izaslanici su se iz Moskve uputili za Dablin, gde treba da se sastanu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
Kurir.rs/RIA Novosti