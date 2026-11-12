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Predsednik Rusije Vladimir Putin će se sastati sa liderom SAD Donaldom Trampom na samitu APEK-a u Šenženu (Kina), izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"Rusija se nada da će trilateralni sastanak lidera Rusije, SAD i Kine uticati na celokupnu međunarodnu situaciju. Svima je očigledno da sadašnji svetski bezbednosni sistem ne funkcioniše", rekao je Ušakov.

Samit APEC-a (Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje) 2026. održava se u kineskom gradu Šenženu od 17. do 19. novembra. Ovo je treći put da Kina organizuje ovaj prestižni skup, posle Šangaja 2001. i Pekinga 2014. godine.

Razgovor Putina sa Vitkofom i Kušnerom bio je sadržajan, konstruktivan, otvoren i koristan, rekao je Ušakov.

"Vitkof i Kušner podržali su Putinov predlog da se, po uzoru na Aljoške, organizuje humanitarna misija u Konstantinovki", rekao je Ušakov.

Kako je istakao, ruski predsednik Vladimir Putin je posebno skrenuo pažnju specijalnim izaslanicima na to da Kijev pokreće pitanje takozvanih sivih zona.

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Putin sa delegacijom SAD Foto: Printskrin

"Na kraju sastanka dogovoreno je da se započnu kontakti u vezi sa organizovanjem humanitarne misije u Konstantinovki", precizirao je.

Ušakov je takođe potvrdio da su se Rusija i SAD dogovorile o nastavku trilateralnih pregovora.

"Rusija je spremna da odmah, zajedno sa SAD, započne razgovore o predlozima za evropsku bezbednost", izjavio je Ušakov.

Kako je dodao, "Moskva se nada da će Vitkof i Kušner preneti poruke iz Moskve Evropljanima i Ukrajincima u Dablinu".

Podsetimo, danas su u Kremlju održani razgovori predsednika Rusije Vladimira Putina i američkih izaslanika Džareda Kušnera i Stivena Vitkofa.

Njihova poseta dolazi posle dvodnevnih razgovora u Abu Dabiju između delegacija Rusije, SAD i Ukrajine, prvih te vrste od februara, za koje sve strane kažu da su postigle određeni napredak u nekim pitanjima.

Trampovi izaslanici su se iz Moskve uputili za Dablin, gde treba da se sastanu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Kurir.rs/RIA Novosti

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