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Vojni helikopter srušio se i zapalio u turskom gradu Malatija, a u nesreći su poginula četiri vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske.

Kako navodi lokalni portal Malatyasoz, u blizini kontejnerskog naselja Samankoj prethodno se čuo snažan prasak, nakon čega se helikopter srušio i zapalio.

Ministarstvo odbrane Turske potvrdilo je da je reč o vojnom helikopteru tipa S-70, čija je olupina pronađena na mestu nesreće.

U naknadnom saopštenju potvrđeno je da su u padu stradala četiri pripadnika oružanih snaga.

Posle nesreće na teren su upućene vatrogasne jedinice, medicinske službe i timovi za potragu i spasavanje, dok ekipe nastavljaju rad na mestu pada.

Sikorsky S-70 je porodica višenamenskih transportnih helikoptera srednje kategorije, koje proizvodi američka kompanija Sikorsky Aircraft.

Ova letelica poznata je i kao UH-60 Black Hawk i koristi se u oružanim snagama brojnih zemalja, uključujući Tursku.