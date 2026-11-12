SRUŠIO SE VOJNI HELIKOPTER U TURSKOJ: Plamen potpuno zahvatio letelicu, poginula četiri vojnika! (VIDEO)
- Vojni helikopter S-70 srušio se i zapalio u Malatiji, u Turskoj, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
- Olupina je pronađena na mestu pada.
- Na teren su upućene vatrogasne, medicinske i spasilačke ekipe, dok se uzrok pada još utvrđu
Vojni helikopter srušio se i zapalio u turskom gradu Malatija, a u nesreći su poginula četiri vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske.
Kako navodi lokalni portal Malatyasoz, u blizini kontejnerskog naselja Samankoj prethodno se čuo snažan prasak, nakon čega se helikopter srušio i zapalio.
Ministarstvo odbrane Turske potvrdilo je da je reč o vojnom helikopteru tipa S-70, čija je olupina pronađena na mestu nesreće.
U naknadnom saopštenju potvrđeno je da su u padu stradala četiri pripadnika oružanih snaga.
Posle nesreće na teren su upućene vatrogasne jedinice, medicinske službe i timovi za potragu i spasavanje, dok ekipe nastavljaju rad na mestu pada.
Sikorsky S-70 je porodica višenamenskih transportnih helikoptera srednje kategorije, koje proizvodi američka kompanija Sikorsky Aircraft.
Ova letelica poznata je i kao UH-60 Black Hawk i koristi se u oružanim snagama brojnih zemalja, uključujući Tursku.
Kurir.rs/Agencije