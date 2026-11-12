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U pucnjavi koja je u četvrtak ujutru izbila u teretani u naselju Logan Circle u Vašingtonu, poginule su dve osobe, uključujući osumnjičenog napadača, dok je najmanje pet osoba povređeno, saopštila je policija Vašingtona.

"Tokom policijske akcije, koja je uključivala i blokadu stambene zgrade u kojoj se napadač zabarikadirao, policajci su čuli pucanj iz stana u kojem se nalazio osumnjičeni", izjavio je vršilac dužnosti šefa policije Vašingtona Džefri V. Kerol na konferenciji za novinare u četvrtak ujutru.

Posle pucnja, policajci su razvalili vrata stana i zatekli osumnjičenog sa prostrelnom ranom koju je, kako je saopšteno, sam sebi naneo.

Dva policijska zvaničnika upoznata sa slučajem rekla su za Fox News da im je potvrđeno da je osumnjičeni preminuo.

Kerol je dodao da je osumnjičeni, muškarac bele puti, pucao na policajce iz unutrašnjosti stambene zgrade.

Od četiri osobe koje su preživele pucnjavu, jedna se nalazi u kritičnom stanju, naveo je Kerol.

Policija je dojavu o pucnjavi primila oko osam sati ujutru, u blizini raskrsnice 15. i P ulice.

Kerol je otkrio da je policija dobila pozive nakon što je jedna osoba upucana u teretani Vita fitnes, koja ima objekat u naselju Logan Circle.

Svedok Entoni Mirones ispričao je da se u trenutku pucnjave nalazio na traci za trčanje.

"Bio sam na traci u teretani Vida i nakon pet minuta čuo sam glasan prasak. Jedan čovek je ležao na podu, a neko ko mu je bio bliže rekao je: 'Mrtav je'", ispričao je Mirones.

"Čuo sam glasan prasak, a onda sam video krv na podu i počeo da povezujem stvari. Dva minuta kasnije oglasio se protivpožarni alarm i ljudi su počeli da se evakuišu", dodao je on.

Mirones je naveo da su se, nakon što su izašli iz objekta, začuli novi pucnji, zbog čega su ljudi počeli da beže na sve strane.

Teretana Vida fitnes saopštila je za Fox News da će njen objekat u Logan Circleu biti zatvoren do daljeg.