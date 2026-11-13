Slušaj vest

Naučnici u indijskom delu istočnih Himalaja otkrili su pet novih vrsta sitnih rogatih žaba, čime su više nego udvostručili broj poznatih vrsta u ovoj grupi.

Tim naučnika sa Univerziteta u Delhiju i Univerziteta Harvard došao je do ovih otkrića nakon petogodišnjeg terenskog rada, identifikujući žabe kao pripadnike grupe "Jingophrys", prenosi danas BBC.

Među njima je i "Jingophrys tanogogo", tj. rogata žaba koja se hrani puževima, što je prva poznata vrsta žabe u, Indiji koja konzumira puževe, kao i prvi zabeleženi pripadnik svoje porodice sa takvom ishranom.

Istraživanje ukazuje na to da su Himalaji odigrali mnogo značajniju ulogu u evoluciji žaba nego što se ranije pretpostavljalo, te ističe ovaj region kao nedovoljno prepoznato žarište biodiverziteta.

Iako privlače pažnju naučnika i istraživača, mnogi delovi ovog područja još nisu u potpunosti istraženi, navodi BBC.

Država Arunačal Pradeš se posebno izdvaja kao jedan od najslabije proučenih regiona u okviru ovog planinskog lanca.

Dr Sonali Garg, koja je predvodila studiju u Muzeju uporedne zoologije Univerziteta Harvard, navela je da ovo istraživanje pokazuje kako značajne evolutivne promene mogu ostati neprimećene kod vrsta koje su slabo proučene.

Studija, pod nazivom "Dvostruko skriveni biodiverzitet minijaturnih rogatih žaba", objavljena je 11. novembra u časopisu "Royal Society Open Science".

Neke od novih vrsta su izuzetno skrivene i mogu se pronaći u udaljenim šumama samo tokom kratkog perioda razmnožavanja, navodi se u studiji.

DNK analiza je pokazala da su se rogate žabe u istočnim Himalajima ubrzano diverzifikovale u brojne vrste tokom miliona godina, paralelno sa izdizanjem planinskog lanca i formiranjem azijskog monsuna, što je ujedno podstaklo evoluciju biljnog i životinjskog sveta u tom regionu.

Istraživači su dodali da su im lokalna plemena pružila ključnu podršku na terenu, kao i znanja koja su omogućila ova otkrića.

Neke od vrsta dobile su ime upravo po tim zajednicama. Na primer, rogata žaba Tani (Jingophrys taniitatii) dobila je ime kombinovanjem naziva plemena Tani, koje živi u tom regionu, sa rečju "tatti", što na lokalnom jeziku naroda Apatani znači "žaba".