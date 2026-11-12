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Tokom razgovora ruskog predsednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanicima predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom danas u Moskvi dogovoreno je da bude održana nova runda trilateralnih pregovora radi rešavanja sukoba u Ukrajini, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

"Ljudi nisu verovali da možemo da nastavimo trilateralne razgovore. Mi smo ih nastavili i saglasili se da se ponovo sastanemo“, rekao je on za CNN.

Dodao je da će Putin nastaviti razgovore o Ukrajini sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na predstojećem samitu APEC-a u Kini, kao i da će se direktni mirovni pregovori sa Ukajinom nastaviti.

Jurij Ušakov Foto: EPA Evgenia Novozhenina Pool

Ušakov je rekao da je Rusija jasno stavila do znanja američkim izaslanicima da se NATO ne može dalje širiti i izrazio je nadu da će Evropa podržati razgovore o novoj evropskoj bezbednosnoj arhitekturi.

Ušakov je naveo da je Putin podržao američku ideju o rešavanju bezbednosnih pitanja Rusije i Ukrajine kroz formiranje evropskog sistema bezbednosti.

Dodao je da je Rusija spremna da odmah počne koordinaciju parametara nove dugoročne bezbednosne arhitekture zajedno sa predstavnicima SAD, prenose RIA Novosti.

"Moskva se nada da će evropski predstavnici podržati ovaj rad. Rusija računa na Vitkofa i Kušnera da prenesu signale iz Moskve Evropljanima i Ukrajincima u Dablinu", rekao je Ušakov.

On je dodao da su sagovornici detaljno izneli svoje procene pregovora između predstavnika Moskve, Vašingtona i Kijeva u Abu Dabiju.

Foto: Printskrin

Razgovor je ocenio kao sadržajan, konstruktivan, iskren i koristan.

Američki izaslanici razgovarali su ranije danas sa Putinom u Kremlju oko dva sata.

Sastanak je održan u izvršnoj kancelariji Kremlja a sa ruske strane prisustvovali su i pomoćnici ruskog predsednika Jurij Ušakov i Vladimir Medinski, kao i šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev, koji je i specijalni Purtinov predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom.

Vitkof i Kušner su jutros stigli u Moskvu iz Abu Dabija, gde su učestvovali u trilateralnim pregovorima između Rusije, SAD i Ukrajine.

Šef ruske delegacije na pregovorima u Abu Dabiju Vladimir Medinski je pre početka sastanka rekao da će centralna tema razgovora biti evropska bezbednosna arhitektura.