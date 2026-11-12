Slušaj vest

Evropska unija nastaviće da pruža značajnu finansijsku i vojnu pomoć Ukrajini, a Evropska komisija paralelno priprema 22. paket sankcija Rusijii šalje 500 generatora struje da bi pomogla Ukrajincima da prebrode zimu.

To su saopštili predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pošto su se u Dablinu sastali s predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

U zajedničkom saopštenju, objavljenom pošto su se sastali tokom samita Evropske političke zajednice, navodi se da će EU nastaviti da podržava Ukrajinu u nastojanjima da se postigne pravedan i trajan mir koji će garantovati njen suverenitet i teritorijalni integritet, kao i bezbednost evropskog kontinenta.

Košta i Fon der Lajen pozdravili su razgovore održane ove nedelje u Abu Dabiju i novi zamah u mirovnom procesu, navodeći da je EU učestvovala u tim razgovorima i da će ostati uključena u njih.

Najavljeno je i da će na narednom sastanku Evropskog saveta, 26. i 27. novembra, biti razmatrane hitne finansijske potrebe Ukrajine za 2027. godinu, na osnovu predloga Evropske komisije.

Pored 500 generatora struje iz rezervi "rescEU", EU pomaže da se uspostave centri za hitnu podršku i obezbedi neophodna oprema. Podrška obuhvata i isporuku četiri plutajuća mosta iz Norveške i 200 autobusa.

"Ukrajina mora da pregovara sa pozicije snage, a Rusija mora da bude uverena da zaista treba da sedne za pregovarački sto sa iskrenom namerom da postigne mir", poručili su Košta i Fon der Lajen.