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Naftni tanker pogođen je neidentifikovanim projektilom severozapadno od Ras el Haima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon čega je izbio požar u mašinskom odeljenju, a svih 22 člana posade bezbedno su evakuisani, objavila je danas britanska agencija za praćenje pomorskih trgovinskih operacija (UKMTO).

Među članovima posade tankera "MT Dominika prosperiti", koji plovi pod zastavom Liberije, bilo je i 19 državljana Indije, izjavio je indijski ministar za pomorstvo Sarbananda Sonoval, preneo je Rojters.

Tanker je napadnut dok je plutao u blizini luke Mina Sakr, dodao je ministar Sonoval u objavi na platformi X.

Kompanija za pomorsku bezbednost "Ambri" navela je da je brod pogođen u krmeni deo dok je napuštao Ormuski moreuz.

Tanker je u vlasništvu južnokorejske kompanije "Haut Brion 56 Ltd", a njime upravlja firma "Sinokor Maritajm", naveo je Rojters.

Broj napada na brodove u Persijskom zalivu i oko Ormuskog moreuza porastao je tokom poslednjih nedelja, podsetila je agencija.