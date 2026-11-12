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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp predložio je izvršnog predsednika kompanije Apple Tima Kuka za novog direktora kompanije Nvidia, pošto je Džensen Huang podneo ostavku na tu funkciju, ali za sada nije jasno da li je američki predsednik to rekao ozbiljno ili u šali.

"Sada kada je izvršni direktor Nvidije Džensen Huang, koji je obavio fantastičan posao, podneo ostavku, postoji samo jedan čovek koji može da zauzme njegovo mesto -Tim Kuk iz kompanije Apple", napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Kako ocenjuje američki portal Axios, Tramp se u svojoj objavi nije osvrnuo na kontroverze koje su prethodile Huangovom odlasku, već ga je nazvao "legendom".

Reč je o navodnim aferama sa Alis Huang, ženom za koju se sumnja da je povezana sa kineskom obaveštajnom službom, kao i sa jednom od visokih funkcionerki Nvidije.

Kukovo ime već se pominjalo u spekulacijama na tržištima predviđanja o tome ko bi mogao da nasledi Huanga, iako on nije među glavnim kandidatima za tu poziciju.

U međuvremenu, upravni odbor kompanije Nvidia imenovao je dugogodišnju finansijsku direktorku Kolet Kres za privremenu izvršnu direktorku i pokrenuo potragu za trajnim naslednikom Huanga.

Tim Kuk se u septembru povukao sa mesta izvršnog direktora Apple-a, nakon više od decenije provedene na čelu jedne od najvećih svetskih tehnoloških kompanija.

Alis Huang Džensen Huang Foto: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Ipak, ostao je na funkciji izvršnog predsednika upravnog odbora kompanije Apple.

Dodatnu pažnju izazvale su informacije o Huangovom privatnom životu.

New York Times je u sredu objavio da je Huang bio u vezi sa Kimberli Pauel, visokom funkcionerkom kompanije Nvidia koja je bila direktno podređena njemu.

Ova informacija pojavila se nakon što je upravni odbor Nvidije pokrenuo istragu o Huangovom odnosu sa Alis Huang, koju su američke obaveštajne službe identifikovale kao saradnicu kineske obaveštajne službe.