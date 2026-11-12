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Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da se tok istorije ne može zaustaviti, pozvavši na mirno ujedinjenje sa Tajvanom.

Kina smatra Tajvan delom svoje teritorije, za koji je Peking više puta nudio model autonomije "jedna zemlja, dva sistema", za koji britanska agencija Rojters u svom izveštaju navodi da ga ne podržava nijedna od glavnih tajvanskih političkih stranaka.

Rešavanje tajvanskog pitanja predstavlja "nepokolebljivu istorijsku misiju" Komunističke partije Kine, rekao je Si u govoru u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.

- Tok istorije ne može se zaustaviti. Potpuno ujedinjenje otadžbine mora se ostvariti i sigurno će se ostvariti, poručio je Si.

Tajvanska vlada odbacila je njegove izjave. Tajvanski Savet za poslove sa kontinentalnom Kinom saopštio je da ni vlada ni stanovnici Tajvana ne mogu da prihvate model "jedna zemlja, dva sistema", jer bi to, kako kažu, na kraju značilo "potčinjavanje autoritarnoj vlasti Komunističke partije".

1/8 Vidi galeriju Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

- Što se tiče formulacija o ujedinjenju Tajvana, one se ne razlikuju mnogo od ranijih, rekao je novinarima portparol Saveta Lijang Venđije.

Sijeve izjave usledile su tokom govora povodom 160. godišnjice rođenja revolucionarnog heroja Sun Jatsena, koji je pomogao u predvođenju ustanka 1911. godine, kojim je okončana viševekovna vladavina careva i carica i uspostavljena Republika Kina.

Si je rekao da se Kina pridržava politike "mirnog ujedinjenja i principa 'jedna zemlja, dva sistema'" i da je spremna na razgovore sa Tajvanom, uz poštovanje "principa jedne Kine", odnosno stava Pekinga da obe strane Tajvanskog moreuza pripadaju jednoj državi.

Svi Kinezi, uključujući i one na Tajvanu, trebalo bi da udruže snage kako bi se zajednički suprotstavili separatističkim snagama koje se zalažu za nezavisnost Tajvana i radili na mirnom razvoju odnosa dve strane moreuza, dodao je Si.