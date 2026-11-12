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Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei upozorio je danas države na posledice ukoliko budu učestvovale u američkim aktima agresije ili, kako kaže, ekonomskom terorizmu.

"Svako direktno ili indirektno učešće u aktima agresije ili ekonomskom terorizmu protiv Irana - uključujući raspoređivanje pomorskih snaga, vojne i logističke opreme, kao i ljudstva - Iran će smatrati neprijateljskim i nezakonitim činom, koji predstavlja učešće u američkoj agresiji na Iran", rekao je Bagei u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Rojters.

Kako je ocenio, nikakav bilateralni sporazum ili obaveza prema SAD ne može predstavljati legitiman osnov za kršenje obaveza jedne države prema međunarodnom pravu, niti za učešće u američko-izraelskoj vojnoj agresiji na Iran.

"Svaka država koja bi učestvovala u takvim nezakonitim agresijama, u bilo kojem obliku, snosiće punu odgovornost za posledice koje iz toga proisteknu", zaključio je Bagei.

Rojters dodaje da postoji mogućnost da je ova izjava upućena Južnoj Koreji, koja je razmatrala mogućnost slanja vojnih snaga u taj region kao podršku SAD.