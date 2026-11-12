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Podrška Ukrajini, jačanje evropske bezbednosti, odgovor na hibridne pretnje i unapređenje tehnološke konkurentnosti bili su u fokusu devetog samita Evropske političke zajednice, održanog danas u Dablinu.

To su na konferenciji za medije, pošto je sastanak završen, poručili irski premijer Mihol Martin i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Martin je ocenio da je iza učesnika intenzivan i produktivan dan, tokom kojeg su razgovarali o izazovima s kojima se suočava Evropa, ali i o konkretnim koracima za oblikovanje njene zajedničke budućnosti.

On je izdvojio četiri ključna prioriteta o kojima se razgovaralo na samitu - potvrdu podrške i solidarnosti s Ukrajinom dok Rusija pojačava napade na civile i ključnu infrastrukturu, jačanje saradnje u borbi protiv hibridnih pretnji, unapređenje evropskih inovacionih kapaciteta kroz primenu novih tehnologija, i obezbeđivanje čiste i cenovno pristupačne energije.

Foto: Virginia Mayo/AP

Košta je ocenio da je centralna tema samita bio napor za postizanje pravednog i trajnog mira u Ukrajini.

"Važno je podsetiti na evropske prioritete u aktuelnim pregovorima, koji su jasni i ostaju nepromenjeni. Prvi je postizanje prekida vatre, drugi ponovno uspostavljanje plovidbe u Crnom moru, a treći stvaranje uslova za mirovni sporazum", rekao je Košta.

On je ocenio da je u tom pravcu do sada ostvaren ograničen napredak, dok Rusija jača ratne operacije.

Košta je naglasio da je Ukrajina suverena država koja ima pravo da samostalno bira svoje saveznike i partnere.

"Budućnost evropske bezbednosti ne može se pregovarati niti o njoj odlučivati bez Evrope", poručio je Košta, dodajući da Evropska unija, zajedno s NATO-om, ima aktivnu ulogu u aktuelnim diplomatskim naporima.

Na devetom samitu Evropske političke zajednice Srbiju je predstavljala predsednica Narodne skupštine i vršiteljka dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić.

Naredni samit Evropske političke zajednice biće u Cirihu u aprilu naredne godine.