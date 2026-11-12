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Izraelska vojska danas je bombardovala bolnicu "Naser" u južnom delu pojasa Gaze i tom napadu je poginulo šest osoba, a 30 je ranjeno, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Direktor bolnice izjavio je da su dve rakete pogodile zgradu u kojoj se nalaze hirurška odeljenja i jedinice intenzivne nege, ali jedna od nije eksplodirala, prenosi BBC.

Ministarstvo zdravlja je navelo da su među poginulima medicinsko osoblje, pacijenti i njihovi pratioci, a život je izgubio i hirurg Rizk Abu Šaira.

Izraelska vojska je saopštila da je cilj bio komandant oružanog krila Hamasa i drugi borci koji su bolnicu koristili kao štab, ali nije dala nijedan dokaz za to.

Prema međunarodnom pravu, bolnice uživaju zaštićeni status, ali su tokom rata u Gazi više puta bile meta napada.

Izrael i dalje ne dozvoljava međunarodnim medijskim kućama, uključujući i BBC, ulazak u Gazu, što otežava proveru događaja na toj teritoriji.

Medicinski kompleks „Naser” nalazi se u gradu Kan Junis i najveća je bolnicu u južnom delu Gaze, koja pruža usluge za gotovo milion ljudi.

U video snimku objavljenom na društvenim mrežama, pripadnik službe Civilne zaštite rekao je da je raketa probila krov petospratnice i pogodila prostorije na hirurškom odeljenju.

Na drugim snimcima, koje su podelili aktivisti, vidi se gust dim unutar zgrade i velika razaranja na drugom spratu, gde su usled eksplozije medicinska oprema i kreveti bili razbacani.

1/18 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Snimak koji je zabeležio honorarni novinar koji radi za BBC prikazuje velika oštećenja u operacionoj sali, bolničkim odeljenjima, prostorijama za odmor medicinskog osoblja, kao i u hodnicima i liftovima.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je tokom protekle tri godine u Gazi zabeležila 1.056 napada na zdravstvene ustanove, u kojima je život izgubilo 1.010 ljudi.

„Zdravstvene ustanove u Gazi predstavljaju spas za tamošnje stanovništvo. One moraju biti zaštićene. Nikada ne smeju biti militarizovane niti napadnute”, rekao je generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejezus Danas su još najmanje četiri Palestinca poginula u odvojenim incidentima u severnom i centralnom delu Gaze.

Medicinski radnici su naveli da su tri osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima u gradu Gazi, dok je četvrta osoba stradala od izraelske vatre u izbegličkom kampu Bureidž.

Izraelski napadi na Gazu dešavaju se gotovo svakodnevno, uprkos sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, postignutom uz posredovanje SAD u oktobru prošle godine.

Od tada je u Gazi poginulo više od 1.620 ljudi, a Izrael navodi da je u istom periodu u Gazi poginulo šest njihovih vojnika.

Od početka rata, izraelska vojska je ubila najmanje 74.650 Palestinaca.