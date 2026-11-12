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Mađarska će uskoro dobiti pristup skoro 10 milijardi evra iz fondova EU zamrznutih pod Viktorom Orbanom.

Sredstva se oslobađaju nakon što je vlada novog premijera Petera Mađara sprovela sveobuhvatne reforme u oblastima vladavine prava i borbe protiv korupcije. Evropska komisija planira da odobri skoro svih 10 milijardi evra iz Fonda za oporavak i otpornost (RRF) do kraja ovog meseca, izveštava Euronews.

Premijer Peter Mađar, koji je stupio na dužnost nakon ubedljive pobede na aprilskim izborima, vodio je kampanju obećanjem da će deblokirati fondove EU. Novac je bio blokiran tokom 16-godišnje vladavine Viktora Orbana. U maju, Mađar i predsednica Komisije Ursula fon der Lajen složili su se da oslobode ukupno 16,4 milijarde evra. Sredstva su zadržana zbog problema sa vladavinom prava i korupcijom tokom Orbanove administracije.

Proces odobravanja i rokovi

Od ovog ukupnog iznosa, 10 milijardi evra dolazi iz postpandemijskog fonda za brzo refinansiranje (RRF), koji ističe krajem ove godine. Da bi novac bio isplaćen na vreme, sva plaćanja moraju biti odobrena do kraja novembra. Mađarska je krajem avgusta objavila da je ispunila uslove koje je postavila Evropska unija, uprkos značajnim kašnjenjima tokom Orbanove vladavine. Komisija je ubrzo nakon toga pokrenula postupak verifikacije.

Peter Mađar Foto: Robert Hegedus/MTI

Zvaničnik upoznat sa procesom, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da Komisija očekuje da će završiti preostale procene za RRF do kraja novembra, što uključuje i mađarski slučaj. Prema njegovim rečima, Komisija nije identifikovala nikakve veće prepreke u mađarskom slučaju. To sugeriše da bi Budimpešta mogla da dobije pun ili skoro pun iznos traženih sredstava. Juronjuz je saznao da bi procena mogla biti objavljena već sledeće nedelje.

Uslovi isplate i sprovedene reforme

Kako je Juronjuz izvestio u maju, Komisija je pomogla Budimpešti da ispuni uslove finansiranja, između ostalog, omogućavajući rekapitalizaciju putem investicionih institucija. Prema revidiranom planu oporavka Mađarske, usvojenom u avgustu, 3,6 milijardi evra - više od trećine ukupnog iznosa - preusmereno je na rekapitalizaciju Mađarske razvojne banke i novoosnovane železničke kompanije „Rolling Stock Company“, koja je u potpunosti u državnom vlasništvu.

Ipak, Mađarska je morala da ispuni 27 takozvanih „super-ciljeva“ i više od 100 drugih uslova. Parlament je tokom leta izmenio više od 100 zakona kako bi ispunio ove zahteve, od kojih se većina odnosila na nezavisnost pravosuđa i borbu protiv korupcije. Revidirani nacionalni plan oporavka takođe uključuje mere za modernizaciju energetske mreže, železnice i fonda stanova za iznajmljivanje.

Nakon što Komisija izda pozitivnu preporuku, isplatu moraju odobriti i države članice EU. U septembru je Komisija već odobrila 4,2 milijarde evra iz zamrznutih kohezionih fondova za Mađarsku. Ovo je usledilo nakon što je mađarska vlada sprovela reforme vezane za vladavinu prava i borbu protiv korupcije. Dodatnih 2,2 milijarde evra ostaje blokirano jer nisu ispunjeni uslovi vezani za akademske slobode i LGBTI prava. Budimpešta još uvek nije pružila dokaze o sprovođenju ovih reformi.