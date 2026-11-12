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Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je "sto odsto siguran" u nevinost svog mlađeg brata Arona Orbana, koji je nedavno uhapšen i pritvoren zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju ljudi, ocenjujući da je reč o političkom obračunu.

"Moj brat je čestit čovek, dobrog srca. Isključujem mogućnost da je počinio bilo šta što bi mu se moglo staviti na teret. Sto odsto sam siguran da je nevin", rekao je Orban u intervjuu za "Ultrahang Plusz".

Bivši premijer Mađarske je rekao da je sa bratom poslednji put telefonom razgovarao pre oko dve nedelje, kada ga je Aron pitao da li bi trebalo da sa decom otputuje u Sloveniju tokom jesenjeg raspusta, s obzirom na to da se njegovo ime pominje u jednom slučaju.

"Rekao sam mu - Arone, nisi ništa uradio, nemaš razloga da se ponašaš drugačije od normalnog čoveka", rekao je Orban.

Dodao je da o stanju brata saznaje preko majke, sa kojom svakodnevno razgovara.

Na pitanje da li će ga posetiti u zatvoru, odgovorio je da bi mediji verovatno bili zadovoljni kada bi se pojavila fotografija njegovog ulaska u zatvor.

Sud za istragu Budimpeštanskog centralnog okruga odredio je jednomesečni pritvor Aronu Orbanu i njegovoj vanbračnoj partnerki.

Aron Orban, mlađi brat Viktora Orbana Foto: Društvene Mreže

Oni se sumnjiče za krijumčarenje ljudi, počinjeno u okviru organizovane kriminalne grupe i radi sticanja finansijske koristi.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni su više od 100 državljana Vijetnama, koristeći vize za kratkotrajnu obuku, preko Mađarske prebacili u zapadnu Evropu, pri čemu su od njih naplaćivali naknadu za posredovanje.

Govoreći o ranije procurelom audio-snimku iz 2024. godine, Orban je rekao da je znao za slučaj sa vizama, ali da od brata nikada nije tražio da prekine taj posao kako bi izbegao neprijatnosti zbog svog položaja premijera.

"Nisam čovek koji svet posmatra isključivo iz ugla sopstvenih interesa", rekao je on.

Istakao je da nema ništa protiv istraga, ali da se protivi onome što smatra politički motivisanim postupcima.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje Arona Orbana, brata bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana Foto: screenshot YT/PoliceHungary

"Politika je odavno prodrla u pravosuđe, daje instrukcije i postavlja očekivanja, a organi vlasti, kako se ispostavlja, rade ono što politički lideri od njih traže. Otvorite usta i na vas šalju državne organe. To je nova komunistička politika, nova komunistička vlast", ocenio je Orban.

Aron Orban i još troje ljudi uhapšeni su u ponedeljak u zajedničkoj akciji Nacionalnog istražnog biroa (NNI), Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH) i Evropola.

Brat bivšeg premijera Viktora Orbana i njegovi saradnici osumnjičeni su za trgovinu ljudima počinjenu na način komercijalne i kriminalne zavere.