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Četrnaest osoba je poginulo, a više desetina je povređeno, u nesreći nakon što je vozač kamiona izgubio kontrolu nad vozilom i udario u nekoliko drugih automobila u Fudžairi, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U nesreći su učestvovala 23 vozila, uključujući pet kamiona, a dogodila se na ulazu u ovaj emirat, neposredno pre ponoći, navodi se u saopštenju ministarstva, prenosi BBC.

Usled udara kamion se zapalio, a vatra se proširila na nekoliko drugih vozila, što je dovelo do velikog broja žrtava, dodaje se u saopštenju.

Lokalna policija je saopštila da je 30 osoba prebačeno u bolnice i da se za identifikaciju tela žrtava koriste DNK analize.

Polovina povređenih je nakon ukazane lekarske pomoći otpuštena iz bolnice, dok ostali i ostaju na bolničkom lečenju.

Prema navodima vlasti, među povređenima ima državljana Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana, Indije, Brazila, Pakistana, Jordana i Egipta.