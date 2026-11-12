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Najmanje osam osoba je poginulo, među kojima i dvoje dece, dok je više od deset ljudi povređeno pošto se trospratna zgrada urušila u otvoreno građevinsko okno u Bruklinu, saopštili su njujorški gradski zvaničnici.

Vatrogasci i policajci proveli su noć pretražujući ruševine na gradilištu, a zvaničnici vatrogasne službe upozorili su da je operacija potrage i spasavanja opasna i da bi broj žrtava mogao biti veći, prenosi ABC njuz.

Prema rečima vatrogasnih zvaničnika, trospratna stambena zgrada na raskrsnici avenija Fletbuš i Bedford, u naselju Fletbuš, urušila se u sredu popodne u susednu iskopanu jamu, u kojoj su se u tom trenutku nalazili radnici.

1/10 Vidi galeriju Bruklin Foto: Ryan Murphy/FR172324 AP, SARAH YENESEL/EPA

Zid još jedne trospratne zgrade, koja se nalazi pored mesta nesreće, takođe je odvaljen, čime su stanovi ostali izloženi.

Gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani izjavio je danas da je u urušavanju zgrade "besmisleno izgubljeno" šest odraslih osoba i dvoje dece, dok je 18 ljudi povređeno, među kojima i četiri vatrogasca.

"Jedna od povređenih osoba nalazi se u kritičnom stanju, dok je stanje velike većine onih koji su još uvek na bolničkom lečenju stabilno", rekao je on.

Kako je naveo, spasioci su proveli noć pretražujući mesto urušavanja zgrade, radeći u izuzetno opasnim uslovima kako bi pronašli i spasili sve koji su možda još uvek zarobljeni.

Prema podacima Odeljenja za građevinarstvo, izdat je nalog za obustavu radova na susednom gradilištu, dok se operacija potrage i spasavanja nastavlja.

Uzrok urušavanja je predmet istrage koju vode Odeljenje za građevinarstvo i organi reda, saopštile su vlasti.

"Otkrićemo šta se dogodilo i podelićemo te informacije sa stanovnicima Njujorka", rekao je Mamdani.