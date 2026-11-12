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ZELENSKI U IRSKOJ: Predsednik Ukrajine sastao se sa Kušnerom i Vitkofom posle njihove posete Moskvi
- Razgovorima je prisustvovao i Rustem Umerov, a ranije je najavljeno učešće predstavnika iz Evrope.
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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao se večeras u Irskoj sa američkim pregovaračima Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom.
Sastanak sa predstavnicima SAD održan je u vojnoj vazduhoplovnoj bazi Kejsment, u blizini Dablina, objavio je TV kanal FRIDOM, prenosi Unian.
Pored Zelenskog, razgovorima je prisustvovao i šef Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov.
Neposredno pre sastanka sa Zelenskim, specijalni izaslanici predsednika SAD Donalda Trampa, Vitkof i njegov zet Kušner posetili su Moskvu, gde su se sastali sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Ranije je objavljeno da će se diskusijama pridružiti i predstavnici iz Evrope.
Kurir.rs/Tanjug
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